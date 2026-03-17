Vagas são para atuação em unidades do Procon-RJ no estado - Érica Martin/ arquivo/ Agência O Dia

Vagas são para atuação em unidades do Procon-RJ no estadoÉrica Martin/ arquivo/ Agência O Dia

Publicado 17/03/2026 08:49





O edital prevê bolsas de R$ 960 para estudantes do ensino médio e técnico e R$ 1.320 para estudantes do ensino superior. Os selecionados também receberão auxílio-transporte de R$ 325,60 por mês e auxílio-alimentação de R$ 231 mensais. Rio – O Procon-RJ está com inscrições abertas para o processo de seleção de estagiários, destinado a estudantes do ensino médio, técnico e superior. Os interessados devem se candidatar até 6 de abril, por meio da plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE Rio).O edital prevê bolsas de R$ 960 para estudantes do ensino médio e técnico e R$ 1.320 para estudantes do ensino superior. Os selecionados também receberão auxílio-transporte de R$ 325,60 por mês e auxílio-alimentação de R$ 231 mensais.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação profissional para estudantes e fortalecer o atendimento ao consumidor no estado do Rio.



De acordo com o edital, a relação completa dos cursos contemplados está disponível no regulamento do processo seletivo.



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