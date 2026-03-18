Curso será ministrado na Nave do Conhecimento do EngenhãoSMCT/Divulgação

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O Instituto Futuros oferece 40 vagas para jovens entre 13 e 16 anos na nova turma presencial do Nave em Órbita II, iniciativa que promove cursos gratuitos de introdução a ferramentas e conceitos para a criação de jogos digitais. Pela primeira vez, as aulas serão realizadas na Nave do Conhecimento do Engenhão, na Zona Norte do Rio, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT). Gratuito e voltado para jovens matriculados na rede pública de ensino, o curso será às terças e quintas, nos dias 7, 9, 14 e 16 de abril. As inscrições estão abertas até o dia 30.

Com carga horária de 16 horas divididas em quatro aulas com duração de quatro horas, a trilha formativa Criando Meu Primeiro Jogo Digital contará com atividades práticas e colaborativas sobre programação, game design, arte visual e sonora para jogos. Durante os encontros, também serão realizadas discussões sobre tópicos contemporâneos relevantes relacionados à cidadania digital, saúde mental e o uso consciente da tecnologia. Para participar, basta que o aluno esteja regularmente matriculado em uma escola das redes públicas na cidade do Rio de Janeiro e tenha disponibilidade para frequentar as aulas presenciais.

Os interessados podem se inscrever no link https://capacitacao.navedoconhecimento.rio/curso/10761.