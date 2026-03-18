Curso será ministrado na Nave do Conhecimento do EngenhãoSMCT/Divulgação
Com carga horária de 16 horas divididas em quatro aulas com duração de quatro horas, a trilha formativa Criando Meu Primeiro Jogo Digital contará com atividades práticas e colaborativas sobre programação, game design, arte visual e sonora para jogos. Durante os encontros, também serão realizadas discussões sobre tópicos contemporâneos relevantes relacionados à cidadania digital, saúde mental e o uso consciente da tecnologia. Para participar, basta que o aluno esteja regularmente matriculado em uma escola das redes públicas na cidade do Rio de Janeiro e tenha disponibilidade para frequentar as aulas presenciais.
Os interessados podem se inscrever no link https://capacitacao.navedoconhecimento.rio/curso/10761.
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