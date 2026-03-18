As inscrições no Seja devem ser feitas pela internetLucas Bulhões/Divulgação
No ano passado, mais de 30 mil pessoas se inscreveram no curso. Além da aprendizagem do conteúdo exigido na prova, o programa contribui para motivar os estudantes. Dos alunos do Seja, 67%, conseguiram aprovação no exame. Considerando os aprovados em, ao menos, uma área de conhecimento, esse percentual sobe para 92,2%.
Na plataforma, o conteúdo está organizado em módulos, distribuídos por área do conhecimento, o que facilita a navegação e o planejamento dos estudos. Para apoiar essa organização, os estudantes também contam com um cronograma de atividades. O acesso é flexível: é possível estudar quando e onde quiser, avançando no próprio ritmo.
O conteúdo do curso se baseia no currículo da educação básica e tem foco nas habilidades avaliadas pelas provas do Encceja, os estudantes contam com o acompanhamento de professores e podem tirar dúvidas ao longo do processo.
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