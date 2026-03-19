Na próxima semana, a van do Trabalha Rio estará em bairros da Zona Norte - Roberto Moreyra/SMTE

Na próxima semana, a van do Trabalha Rio estará em bairros da Zona NorteRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 19/03/2026 17:47





Para cadastrar currículo e encaminhar entrevista de emprego, os interessados podem acompanhar a agenda e recorrer a uma unidade móvel do Trabalha Rio, comparecer a um dos oito postos fixos do programa ou optar pelo atendimento on-line.



No caso de empresas interessadas em disponibilizar seus postos de trabalho no banco de vagas da Prefeitura, o caminho é realizar o cadastro no link



Agenda da semana



A van do Trabalha Rio com a equipe de agentes da SMTE percorrerá, na semana, os seguintes bairros, nas datas e horários especificados: Quem mora no Jacarezinho, Olaria, Benfica, Quintino ou em Triagem, terá perto de casa a van do Trabalha Rio, durante a quarta semana de março. O programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) faz a ponte entre empresas e trabalhadores, ao manter os bancos de currículos e de vagas de emprego e promover o cruzamento de informações entre eles.Para cadastrar currículo e encaminhar entrevista de emprego, os interessados podem acompanhar a agenda e recorrer a uma unidade móvel do Trabalha Rio, comparecer a um dos oito postos fixos do programa ou optar pelo atendimento on-line.No caso de empresas interessadas em disponibilizar seus postos de trabalho no banco de vagas da Prefeitura, o caminho é realizar o cadastro no link https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE Agenda da semanaA van do Trabalha Rio com a equipe de agentes da SMTE percorrerá, na semana, os seguintes bairros, nas datas e horários especificados:

- Jacarezinho: terça-feira, 24, das 9h às 14h, na Praça da Concórdia, s/nº;

- Olaria: quarta-feira, 25, das 10h às 14h, na Associação Comunitária Olariense, na Rua Paranapanema, 975;

- Benfica: quinta-feira, 26, das 10h às 16h, no Senai/Firjan, na Praça Natividade Saldanha, 19;

- Quintino: sexta-feira, 27, das 9h às 12h, no Ministério Pão da Vida, na Rua João Barbalho, 345;

- Triagem: sábado, 28, das 10h às 14h, na Rua Bérgamo, 320.



Posto avançado



“Quem estiver perto da Cidade Nova e desejar cadastrar o currículo no banco de oportunidades ou agendar entrevista de emprego, pode buscar atendimento no recém-criado posto avançado do Trabalha Rio, chefiado por Kelly Ferreira, aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O atendimento é realizado por ordem de chegada. A unidade fica próxima ao metrô, no térreo do prédio anexo da Prefeitura do Rio”, informou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.



As unidades fixas do Trabalha Rio ficam abertas ao público de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, exceto o posto avançado, cujo atendimento tem início às 10h. Os endereços são os seguintes:

- Cidade Nova: Rua Afonso Cavalcanti, 455 (prédio anexo da prefeitura);

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997 (Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência);

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº),;

- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268);

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.