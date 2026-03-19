Acordo põe fim a uma litígio trabalhista de 36 anos e beneficia os servidores do INSS José Cruz/Agência Brasil
Acordo em ação trabalhista de 36 anos corrige 'enquadramento salarial' de servidores do INSS
Medida beneficia cerca de 1,8 mil funcionários da autarquia
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