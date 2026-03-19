Camilo Santana destacou o impacto da medida na qualidade da educação na rede federalFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
MEC autoriza 694 cargos para a rede federal de Educação
Medida busca fortalecer o ensino profissional e tecnológico
MEC autoriza 694 cargos para a rede federal de Educação
Medida busca fortalecer o ensino profissional e tecnológico
Abertas as inscrições para programa que premia estudantes com bolsas de até R$ 9 mil
Iniciativa busca valorizar alunos com bom desempenho
Programa Trabalha Rio cadastrará currículos em cinco bairros na próxima semana
Van da SMTE fará atendimento entre terça-feira e sábado
Acordo em ação trabalhista de 36 anos corrige 'enquadramento salarial' de servidores do INSS
Medida beneficia cerca de 1,8 mil funcionários da autarquia
Banco abre vagas para consultor de vendas externas no Rio
Profissionais atuarão na prospecção de comerciantes e empreendedores para formação de parcerias como correspondentes do Santander
Empresa de bebidas abre inscrições para programa de estágio
Iniciativa tem o objetivo de formar a futura geração de líderes da companhia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.