Camilo Santana destacou o impacto da medida na qualidade da educação na rede federal - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Camilo Santana destacou o impacto da medida na qualidade da educação na rede federalFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 19/03/2026 18:44

O Ministério da Educação (MEC) autorizou nesta quinta-feira, 19, a liberação de 694 cargos técnico-administrativos em educação para os 38 institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) — Minas Gerais e Rio de Janeiro — e o Colégio Pedro II, instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Com a portaria assinada pelo ministro Camilo Santana, já são cerca de 7 mil cargos de professores e técnicos liberados para a rede federal desde 2023.

Segundo o ministro, a medida visa a fortalecer a educação profissional e tecnológica (EPT) no país. “Mais do que uma ampliação de quadro, trata-se de um investimento direto na qualidade de vida dos servidores e na sustentabilidade das instituições, com impacto positivo na oferta de educação pública, gratuita e de excelência. Estamos falando de um investimento estratégico nas pessoas, nas instituições e no futuro da educação no Brasil”, afirma Santana.

Os cargos serão providos com o saldo do quadro de referência dos servidores técnicos-administrativos em educação existentes nas instituições, que deverão ter disponibilidade orçamentária para comportar os novos provimentos.

Atualmente, a rede federal conta com 686 unidades, incluindo 14 polos de inovação, e oferta cerca de 10,1 mil cursos. Os números contemplam 1,9 milhão de matriculados, 43,3 mil docentes e 32,7 mil técnicos-administrativos em educação.

