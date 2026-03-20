Além de Manguinhos, a Carreta Digital passará pelos municípios de Angra dos Reis e Itaperuna - Shizuo Alves/MCom

Além de Manguinhos, a Carreta Digital passará pelos municípios de Angra dos Reis e ItaperunaShizuo Alves/MCom

Publicado 20/03/2026 17:16

Moradores do Rio de Janeiro passam a contar com uma nova oportunidade de qualificação profissional gratuita na área de tecnologia. O Ministério das Comunicações lançou nesta sexta-feira, 20, a Carreta Digital, uma escola móvel que oferece cursos gratuitos de tecnologia para jovens e adultos. A iniciativa foi apresentada durante a ação Governo do Brasil na Rua, que leva serviços públicos gratuitos diretamente às comunidades.

A iniciativa começou pela comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, e tem como meta capacitar três mil pessoas no estado. O projeto é coordenado pelo Ministério das Comunicações e executado pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP).

Durante o lançamento, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a proposta é ampliar o acesso da população às oportunidades do mundo digital.

“Depois de capacitar populações de outros estados, chegamos ao Rio de Janeiro para levar inclusão digital e formação tecnológica para jovens de comunidades. Vamos expandir a iniciativa para outras cidades fluminenses e preparar essa população para o mercado de trabalho e para as novas tecnologias”, afirmou.

Além de Manguinhos, a Carreta Digital passará pelos municípios de Angra dos Reis, Itaperuna e outras cidades do Estado, ampliando o acesso da população a cursos gratuitos de tecnologia.

Cursos gratuitos de tecnologia

A Carreta Digital funciona como uma escola itinerante equipada com laboratório de informática e oferece formação em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como: robótica, montagem e configuração de computadores de alto desempenho e manutenção de celulares.

Os cursos buscam desenvolver habilidades tecnológicas e digitais, ampliando as oportunidades de emprego e geração de renda.

“A chegada da Carreta Digital em Manguinhos representa muito mais que um projeto de tecnologia. É um compromisso real com a transformação digital de comunidades que historicamente ficaram à margem do acesso à internet e à educação tecnológica. Estamos aqui para quebrar barreiras e abrir portas”, afirma Aline Marcon, coordenadora executiva da Carreta Digital.

A iniciativa faz parte das ações do governo federal voltadas à inclusão digital, capacitação tecnológica e geração de oportunidades para a população.

Novo laboratório de informática em Manguinhos

A comunidade de Manguinhos também recebeu um novo laboratório público de informática, inaugurado pelo Ministério das Comunicações por meio do programa Computadores para Inclusão. O espaço, localizado na Biblioteca Parque de Manguinhos, conta com 20 computadores e estará disponível para uso da população, ampliando o acesso à tecnologia e à internet na região.