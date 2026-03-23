Vila Olímpica Mestre André fica na Rua Figueiredo Camargo, s/nº, em Padre MiguelDivulgação
Unidos de Padre Miguel promove mutirão com mais de dez mil vagas de emprego
Evento, na quinta-feira (26), oferecerá, ainda, aferição de pressão e glicemia
Rio começa a semana com mais de 4,6 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Marinha abre 1.680 vagas para fuzileiros navais em todo o país
Candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e ensino médio completo ou em conclusão
Escritório de advocacia abre mais de 260 vagas na Barra da Tijuca
Oportunidades são para comercial, financeiro, administrativo e fiscal
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Escola Sesc de Artes Dramáticas abre vagas para curso técnico em Teatro
Processo seletivo será on-line
Rede de salões de beleza abre 25 vagas de emprego
Interessados podem se candidatar pela internet
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