Vila Olímpica Mestre André fica na Rua Figueiredo Camargo, s/nº, em Padre Miguel - Divulgação

Vila Olímpica Mestre André fica na Rua Figueiredo Camargo, s/nº, em Padre MiguelDivulgação

Publicado 23/03/2026 11:24

Rio – A escola de samba Unidos de Padre Miguel vai realizar, nesta quinta-feira (26), das 11h às 17h, um mutirão gratuito de oportunidades de emprego e serviços na Vila Olímpica Mestre André, em Padre Miguel, na Zona Oeste.

Ao todo, serão disponibilizadas mais de dez mil vagas em regime CLT, jovem aprendiz e estágios. O evento também vai oferecer atendimentos básicos de saúde, como aferição de pressão e glicemia. Haverá, ainda, distribuição de brindes.

A ação é organizada pelo departamento social da UPM em parceria com a UniFECAF e empresas privadas.



A Vila Olímpica Mestre André fica na Rua Figueiredo Camargo, s/nº, em Padre Miguel.