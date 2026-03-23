Vila Olímpica Mestre André fica na Rua Figueiredo Camargo, s/nº, em Padre MiguelDivulgação

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Rio – A escola de samba Unidos de Padre Miguel vai realizar, nesta quinta-feira (26), das 11h às 17h, um mutirão gratuito de oportunidades de emprego e serviços na Vila Olímpica Mestre André, em Padre Miguel, na Zona Oeste.
Ao todo, serão disponibilizadas mais de dez mil vagas em regime CLT, jovem aprendiz e estágios. O evento também vai oferecer atendimentos básicos de saúde, como aferição de pressão e glicemia. Haverá, ainda, distribuição de brindes.
A ação é organizada pelo departamento social da UPM em parceria com a UniFECAF e empresas privadas. 
A Vila Olímpica Mestre André fica na Rua Figueiredo Camargo, s/nº, em Padre Miguel.