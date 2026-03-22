Escola Sesc de Artes Dramáticas oferece curso gratuito para formação de atores - Facebook/Reprodução

Escola Sesc de Artes Dramáticas oferece curso gratuito para formação de atoresFacebook/Reprodução

Publicado 22/03/2026 05:00

A Escola Sesc de Artes Dramáticas está com 50 vagas abertas para o Curso Técnico em Teatro. Com aulas gratuitas e duração de quatro semestres, ele garante Habilitação Profissional Técnica. As inscrições podem ser feitas até 3 de abril de 2026. A escola faz parte do Polo Educacional Sesc, localizado em Jacarepaguá.



As aulas são presenciais e realizadas no turno da noite, em duas turmas com 25 alunos, que iniciam no segundo semestre de 2026 e no primeiro semestre de 2027. Os alunos contam com uma estrutura ampla, equipamentos modernos e um teatro de 600 lugares, onde ocorrem as montagens do final do curso. O currículo incentiva o aprofundamento na produção teatral na América Latina, a descoberta cênica e os fundamentos de outras áreas criativas dentro dessa arte.



Processo seletivo



Para se candidatar é preciso ter Ensino Médio completo e ser maior de 18 anos. O processo de seleção seletivo inclui análise de memorial com descrição da trajetória pessoal do aluno e um teste de habilidade específica (THE) com uma prova prática teatral. Todas as etapas são realizadas em modelo on-line. O resultado será divulgado até 24 de junho.