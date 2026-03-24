CNU 1 disponibilizou 8.573 vagas e teve mais de 2,1 milhões de inscritos confirmados - Tomaz Silva/Agência Brasil

CNU 1 disponibilizou 8.573 vagas e teve mais de 2,1 milhões de inscritos confirmadosTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 24/03/2026 12:06

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) convocou, nesta terça-feira (24), 1.860 candidatos para vagas remanescentes da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A convocação foi publicada no Diário Oficial da União.



As vagas ainda não preenchidas equivalem a 21% do total das 8.573 vagas ofertadas no certame de 2024, considerando tanto as vagas originalmente previstas em edital quanto aquelas autorizadas posteriormente.



Os cargos que exigem curso de formação na Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e os de agências reguladoras (que têm cronogramas próprios) ficaram de fora da nova chamada.



Abrangência

As vagas remanescentes do chamado Enem dos Concursos abrangem 131 cargos diferentes em diversos órgãos federais.



Entre as atividades estão gestão pública, ao planejamento governamental, às políticas agrárias, à produção de dados e ao desenvolvimento científico e tecnológico.



Os cargos com os maiores volumes de vagas nesta rodada são:



- analista técnico-administrativo, com 399 vagas (21% do total de convocações);

- analista em reforma e desenvolvimento agrário, com 201 vagas (11% do total);

- analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, com 128 vagas;

- tecnologista em informações geográficas e estatísticas, 112 vagas.



Na área de ciência, tecnologia e inovação, os cargos são:



- analista em ciência e tecnologia, com 101 vagas;

- tecnologista, com 64 vagas;

- pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais, com 14 vagas.



Já no eixo de políticas voltadas ao campo e segurança sanitária, destacam-se:

- engenheiro agrônomo, com 59 vagas;

- agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, com 56 vagas;

- agente de atividades agropecuárias, com 53 vagas;

- auditor-fiscal federal agropecuário, com 53 vagas.



As políticas voltadas aos povos indígenas e à atuação na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) contam com:



- especialista em indigenismo, com 141 vagas;

- técnico em indigenismo, com 74 vagas.

- Órgãos com mais vagas



Confira a divisão de vagas por órgão com mais vagas remanescentes:



- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) - 333 vagas;

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 312 vagas;

- Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) - 215 vagas;

- Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) - 211 vagas;

- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) - 200 vagas;

- Advocacia-Geral da União (AGU) - 184 vagas.



Diversidade e ações afirmativas

O governo diz ter mantido a política de ações afirmativas nesta chamada de ocupação das vagas remanescentes:



- 74% ampla concorrência (1.390 vagas);

- 18% pessoas negras (329 vagas);

- 7% pessoas com deficiência (122 vagas);

- 2% pessoas indígenas (29 vagas).

Em nota, o Ministério da Gestão informa que as políticas de inclusão e ações afirmativas adotadas nos concursos públicos federais promovem um serviço público mais inclusivo e diverso, “garantindo oportunidades de ingresso para diferentes grupos da população e fortalecendo a representatividade no quadro de seus servidores.”



CNU 1