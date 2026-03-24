CNU 1 disponibilizou 8.573 vagas e teve mais de 2,1 milhões de inscritos confirmadosTomaz Silva/Agência Brasil
As vagas ainda não preenchidas equivalem a 21% do total das 8.573 vagas ofertadas no certame de 2024, considerando tanto as vagas originalmente previstas em edital quanto aquelas autorizadas posteriormente.
Os cargos que exigem curso de formação na Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e os de agências reguladoras (que têm cronogramas próprios) ficaram de fora da nova chamada.
Abrangência
Entre as atividades estão gestão pública, ao planejamento governamental, às políticas agrárias, à produção de dados e ao desenvolvimento científico e tecnológico.
Os cargos com os maiores volumes de vagas nesta rodada são:
- analista técnico-administrativo, com 399 vagas (21% do total de convocações);
- analista em reforma e desenvolvimento agrário, com 201 vagas (11% do total);
- analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, com 128 vagas;
- tecnologista em informações geográficas e estatísticas, 112 vagas.
- analista em ciência e tecnologia, com 101 vagas;
- tecnologista, com 64 vagas;
- pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais, com 14 vagas.
- engenheiro agrônomo, com 59 vagas;
- agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, com 56 vagas;
- agente de atividades agropecuárias, com 53 vagas;
- auditor-fiscal federal agropecuário, com 53 vagas.
- especialista em indigenismo, com 141 vagas;
- técnico em indigenismo, com 74 vagas.
- Órgãos com mais vagas
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) - 333 vagas;
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 312 vagas;
- Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) - 215 vagas;
- Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) - 211 vagas;
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) - 200 vagas;
- Advocacia-Geral da União (AGU) - 184 vagas.
- 74% ampla concorrência (1.390 vagas);
- 18% pessoas negras (329 vagas);
- 7% pessoas com deficiência (122 vagas);
- 2% pessoas indígenas (29 vagas).
CNU 1
Para conferir os nomes dos candidatos aprovados que se encontram em lista de espera do CNU 1 para contratação temporária de pessoal acesse aqui.
O processo seletivo teve recorde histórico de mais de 2,1 milhões de inscritos confirmados. Porém, o índice de abstenção foi de 54,12%. Em 18 de agosto de 2024, exatamente 970.037 pessoas compareceram para realizar as provas objetivas e dissertativas do certame.
A estratégia do ministério para a realização do CNU 1 permitiu a aplicação de provas simultâneas em 228 cidades brasileiras de todas as 27 unidades da federação. Ao todo, foram usados 3.665 locais de prova, somando mais de 75 mil salas de aplicação simultânea em todo o Brasil.
Entre 2023 e 2025, 16,5 mil pessoas ingressaram no serviço público federal por meio do CNU 2024 e de outros concursos públicos, segundo o Ministério da Gestão.
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