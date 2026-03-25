Pessoas com deficiência também podem participar do processo seletivo da Subsea7 - Divulgação

Pessoas com deficiência também podem participar do processo seletivo da Subsea7Divulgação

Publicado 25/03/2026 12:10





Os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos e já ter concluído o Ensino Médio. O contrato tem duração de um ano e cinco meses, com jornada de trabalho de 6 horas por dia (30 horas semanais).



Além da experiência prática, os selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, Flash Mobilidade (vale-transporte), Wellhub (bem-estar) e convênios com instituições de ensino. Rio – A Subsea7, líder global na entrega de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com inscrições abertas para 16 vagas no programa de jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar até o dia 5 de abril pela internet . A iniciativa tem como objetivo atrair candidatos qualificados para uma primeira experiência profissional estruturada.Os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos e já ter concluído o Ensino Médio. O contrato tem duração de um ano e cinco meses, com jornada de trabalho de 6 horas por dia (30 horas semanais).Além da experiência prática, os selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, Flash Mobilidade (vale-transporte), Wellhub (bem-estar) e convênios com instituições de ensino.

"O Programa de Aprendiz Subsea7 oferece uma primeira experiência profissional valiosa, com participação em atividades relevantes para o negócio e acesso a uma trilha de desenvolvimento para uma carreira onde você pode prosperar", destaca Alessandra Nogueira, Diretora de Recursos Humanos da Subsea7.



