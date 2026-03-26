As aulas vão capacitar profissionais em instalações hidrossanitárias - Instagram/Reprodução

As aulas vão capacitar profissionais em instalações hidrossanitáriasInstagram/Reprodução

Publicado 26/03/2026 18:49

A Águas do Rio, em parceria com a Firjan Senai e apoio da Redes da Maré, abriu 60 vagas para um curso gratuito de qualificação profissional voltado para moradores do Conjunto de Favelas da Maré, na Zona Norte. As inscrições começaram na última terça-feira, 24, e as aulas estão previstas para maio.

A formação é voltada ao tema Instalações Hidrossanitárias, capacitando os alunos com conhecimentos básicos sobre sistemas de água e esgoto, áreas que demandam mão de obra qualificada e oferecem oportunidades de inserção no mercado de trabalho na região. As aulas serão realizadas em três locais: Nova Holanda, Vila do João e Conjunto Bento Ribeiro Dantas, ampliando o acesso à formação para moradores de diferentes áreas do território.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ser morador da Maré e ter cursado o Ensino Médio, independentemente de tê-lo concluído.

Com carga horária de 30 horas, o curso oferece noções básicas sobre leitura de projetos, planejamento e execução de sistemas hidrossanitários, além de abordar temas ligados à segurança no trabalho e à qualidade dos serviços, conhecimentos que contribuem para a iniciação profissional dos participantes.