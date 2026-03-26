Novos valores dos benefícios dos servidores federais serão incluídos na folha de abril, a ser paga em maioJosé Cruz/Agência Brasil
Governo atualiza auxílios de servidores públicos federais
Custo estimado é de R$ 283 milhões
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