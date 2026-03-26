Novos valores dos benefícios dos servidores federais serão incluídos na folha de abril, a ser paga em maio - José Cruz/Agência Brasil

Novos valores dos benefícios dos servidores federais serão incluídos na folha de abril, a ser paga em maioJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 26/03/2026 19:22

Brasília - O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) apresentou nesta quinta-feira, 26, o reajuste dos benefícios pagos aos servidores públicos federais. Os novos valores dos benefícios serão incluídos na folha de abril, a ser paga em maio.

O aumento dos auxílios tem custo estimado de R$ 283 milhões em 2026, valor que, segundo o MGI, já está previsto na Lei Orçamentária de 2026.

O auxílio-alimentação, reajustado anualmente, passará de R$ 1 175 para R$ 1.192. A assistência pré-escolar, que não foi reajustada em 2025, irá de R$ 484,90 para R$ 526,64. Por fim, o auxílio-saúde, que também só tem reajuste a cada dois anos, subirá de R$ 189,12 para R$ 213,78.

"Desde 2023, como compromisso do governo com a valorização dos servidores federais, além dos reajustes salariais e da reestruturação de carreiras, os benefícios pagos aos servidores vêm sendo gradualmente recompostos", disse o MGI, em nota.

Neste período, o auxílio-alimentação saiu de R$ 458,00 em 2022, para R$ 1.175,00 em 2025. Com o novo reajuste anunciado nesta quinta-feira, 26, na Mesa de Negociação - instância que reúne o governo e entidades representativas do funcionalismo -, o valor chegará a R$ 1.192,00, alcançando o aumento acumulado de 160%.