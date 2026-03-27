Inscrições nos cursos dos Espaços da Juventude vão até terça-feira - Laryssa Lomenha/Divulgação

Inscrições nos cursos dos Espaços da Juventude vão até terça-feiraLaryssa Lomenha/Divulgação

Publicado 27/03/2026 16:46

Os jovens que moram no Rio de Janeiro têm até terça-feira, 31, para garantir uma das 3.500 vagas nos cursos gratuitos dos Espaços da Juventude, da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio). As formações, voltadas para quem tem entre 15 e 29 anos, acontecem ao longo de abril e abrangem áreas como tecnologia, comunicação e inovação.