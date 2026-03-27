Inscrições nos cursos dos Espaços da Juventude vão até terça-feiraLaryssa Lomenha/Divulgação
O destaque deste mês é o curso de Design Gráfico, com turmas iniciais abertas nas unidades do Estácio, Vigário Geral, Madureira e Jacarezinho. Durante as aulas, os alunos aprenderão os fundamentos da comunicação visual e da criação de peças digitais, desenvolvendo habilidades criativas e técnicas voltadas ao ambiente digital.
Ao longo da formação, os participantes terão contato com princípios básicos do design e com ferramentas acessíveis de criação gráfica, aplicando os conhecimentos na produção de conteúdos visuais para redes sociais e projetos pessoais ou profissionais. Ao final, os alunos serão incentivados a desenvolver e apresentar um projeto gráfico integrando tudo o que foi aprendido.
Os Espaços da Juventude são polos de formação voltados às novas tecnologias e às profissões do futuro. Além da qualificação profissional, os equipamentos públicos oferecem um ambiente acolhedor, climatizado e inclusivo, pensado especialmente para jovens que buscam ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho.
Para participar, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca e seguir as orientações pelo perfil oficial da pasta.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.