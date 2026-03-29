Plataforma conecta talentos a empresas parceiras de diferentes setores, formatos de trabalho e níveis de experiênciaDivulgação
Portal oferece mais de 2,2 mil oportunidades de emprego no Rio
Vagas são em empresas parceiras e abrangem várias áreas de atuação
Rio - O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), disponibiliza mais de 2 mil oportunidades de emprego no Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana. As vagas são de diversas empresas parceiras da Sólides.
As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas acessando o site.
"Um dos principais obstáculos enfrentados pelo RH, especialmente em pequenas e médias empresas, é a dificuldade em atrair candidatos qualificados em quantidade suficiente. Nossa proposta é mudar essa realidade por meio de uma solução completa que simplifica e otimiza o recrutamento e seleção. Queremos ser o aliado estratégico do RH das PMEs em todo o país", afirma Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.
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