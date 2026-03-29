CadEJA permitirá que qualquer cidadão registre seu pedido para voltar a estudar de forma acessível - Vitor Brandão/MEC

CadEJA permitirá que qualquer cidadão registre seu pedido para voltar a estudar de forma acessívelVitor Brandão/MEC

Publicado 29/03/2026 14:42

O Ministério da Educação (MEC) lançou neste sábado (28) o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA), uma plataforma que reúne informações sobre a oferta e a demanda por vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o país. A ferramenta permite que qualquer pessoa a partir de 15 anos que não concluiu os estudos registre o interesse em voltar à escola, facilitando o acesso à matrícula.



Segundo o MEC, o cadastro é simples, rápido e pode ser feito de forma direta ou com ajuda de outra pessoa. Após o registro, as redes de ensino passam a identificar a demanda e entram em contato com o interessado para encaminhamento à matrícula.

"O CadEJA é mais que uma inovação tecnológica, ele dá forma ao princípio, porque é o Estado que deve ir até o cidadão, e não o contrário. A plataforma organiza demandas e devolve protagonismo às pessoas que, por tanto tempo, ficaram de fora das oportunidades educacionais", declarou Rodolfo Cabral, secretário-executivo adjunto do MEC.



Como funciona



Para se cadastrar, o interessado deve acessar a plataforma e preencher um questionário com informações básicas, como preferência de turno e região. O sistema também conta com auxílio por áudio.



Depois dessa etapa, o gestor da rede de ensino visualiza a demanda e busca uma vaga adequada ao perfil do estudante. Em seguida, o candidato é contatado com orientações para efetivar a matrícula.



O que muda na prática



De acordo com o MEC, a plataforma deve facilitar o acesso à educação para quem deseja retomar os estudos, já que atualmente não há um sistema centralizado para registrar essa demanda - o que muitas vezes exige busca ativa de educadores nas comunidades.



O CadEJA também terá um painel exclusivo para gestores, com dados sobre procura por vagas, oferta disponível e distribuição geográfica, permitindo um planejamento mais eficiente.



A iniciativa faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA), que busca ampliar a escolaridade de pessoas com mais de 15 anos que não concluíram a educação básica na idade adequada.



O lançamento ocorreu durante o Encontro Nacional da EJA, que também marcou a formatura de cerca de 2 mil estudantes de áreas de reforma agrária e periferias do Nordeste.