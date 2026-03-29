CadEJA permitirá que qualquer cidadão registre seu pedido para voltar a estudar de forma acessívelVitor Brandão/MEC
Segundo o MEC, o cadastro é simples, rápido e pode ser feito de forma direta ou com ajuda de outra pessoa. Após o registro, as redes de ensino passam a identificar a demanda e entram em contato com o interessado para encaminhamento à matrícula.
Como funciona
Para se cadastrar, o interessado deve acessar a plataforma e preencher um questionário com informações básicas, como preferência de turno e região. O sistema também conta com auxílio por áudio.
Depois dessa etapa, o gestor da rede de ensino visualiza a demanda e busca uma vaga adequada ao perfil do estudante. Em seguida, o candidato é contatado com orientações para efetivar a matrícula.
O que muda na prática
De acordo com o MEC, a plataforma deve facilitar o acesso à educação para quem deseja retomar os estudos, já que atualmente não há um sistema centralizado para registrar essa demanda - o que muitas vezes exige busca ativa de educadores nas comunidades.
O CadEJA também terá um painel exclusivo para gestores, com dados sobre procura por vagas, oferta disponível e distribuição geográfica, permitindo um planejamento mais eficiente.
A iniciativa faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA), que busca ampliar a escolaridade de pessoas com mais de 15 anos que não concluíram a educação básica na idade adequada.
O lançamento ocorreu durante o Encontro Nacional da EJA, que também marcou a formatura de cerca de 2 mil estudantes de áreas de reforma agrária e periferias do Nordeste.
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