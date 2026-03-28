Ação itinerante leva cadastramento de currículos e encaminhamento para entrevistas gratuitas - Divulgação/ SMTE

Ação itinerante leva cadastramento de currículos e encaminhamento para entrevistas gratuitas Divulgação/ SMTE

Publicado 28/03/2026 09:52

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá dois bairros na próxima semana.

A ação começa na próxima terça-feira (31), o atendimento será realizado na Praça da Taquara, nº 41, das 09h às 14h. Na quarta-feira (1º), a equipe estará na Praça Eudoro Berling, que fica na rua de mesmo nome, s/nº, em Higienópolis, das 10h às 14h.

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE

Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente no banco de oportunidades da SMTE em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

"O candidato pode encaminhar o currículo diretamente pela nossa plataforma de cadastramento de currículos, remotamente, o que não deixa de funcionar e de ser eficaz. Mas somente o atendimento presencial humaniza os serviços da SMTE, proporcionando uma comunicação personalizada. A equipe do projeto pode ajudar a adiantar a busca e esclarecer sobre os processos, o que aumenta a confiança no serviço. Muitas vezes o candidato, caso tenha o currículo compatível com o perfil desejado pela empresa, já sai do primeiro atendimento com o encaminhamento para entrevista de emprego", relata o Secretário Municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

