Ação no Terminal Gentileza são para estágio, jovem aprendiz, posições CLT e PJ, incluindo oportunidades para PcD - Edu Kapps/SMS

Ação no Terminal Gentileza são para estágio, jovem aprendiz, posições CLT e PJ, incluindo oportunidades para PcDEdu Kapps/SMS

Publicado 30/03/2026 14:41

O VLT Carioca receberá, nesta terça-feira (31), a segunda edição do Conecta Mudes, iniciativa gratuita da Fundação Mudes que oferece mais de 400 oportunidades de trabalho, além de oficinas e serviços de apoio à empregabilidade. A ação acontece das 8h às 15h, no Terminal Gentileza.



Serão disponibilizadas vagas de estágio, Jovem Aprendiz, posições CLT e PJ, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcD). Mais de 50 vagas são destinadas ao programa Jovem Aprendiz.



As oportunidades de estágio contemplam áreas como Engenharia, Gastronomia, Letras, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI). Já as vagas profissionais incluem cargos como atendente, cozinheiro(a), costureiro(a), padeiro(a), vendedor(a), auxiliar de coleta laboratorial e encapsulador(a).



Empresas parceiras como Altese, Direcional Engenharia e Drogarias Venâncio participam da ação. Durante o evento, equipes dos supermercados SuperPrix e da rede Windsor também estarão no local realizando triagem de currículos. O SuperPrix, por exemplo, disponibiliza 91 vagas em diferentes funções operacionais.



Além das oportunidades, o público poderá participar da oficina “Construindo Caminhos para o Mundo do Trabalho: currículo, entrevista e marketing pessoal”, com orientações práticas para aumentar as chances de inserção no mercado.



A ação também oferece encaminhamento imediato para etapas de processos seletivos, especialmente para candidatos a vagas de Jovem Aprendiz, além de iniciativas voltadas à inclusão produtiva, educação e capacitação profissional.



Serviço

- Data: 31/03

- Horário: das 8h às 15h

- Local: Terminal Gentileza (Mezanino, 2º andar)