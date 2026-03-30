A remuneração inicial do soldado fuzileiro naval é de cerca de R$ 2.500 - Marinha do Brasil/Divulgação

A remuneração inicial do soldado fuzileiro naval é de cerca de R$ 2.500Marinha do Brasil/Divulgação

Publicado 30/03/2026 15:39

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 10 de abril para o Concurso Público para Soldado Fuzileiro Naval. O candidato deve ter entre 18 e 21 anos, ensino médio completo ou em conclusão. São mais de 1.600 vagas em todo o país, para homens e mulheres. Durante a formação, os selecionados recebem alimentação, uniforme, assistência médica e ainda uma bolsa de cerca de R$ 1.400. Depois de formado, já como soldado, a remuneração inicial passa de R$ 2.500.