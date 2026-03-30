A remuneração inicial do soldado fuzileiro naval é de cerca de R$ 2.500Marinha do Brasil/Divulgação
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A remuneração inicial do soldado fuzileiro naval é de cerca de R$ 2.500Marinha do Brasil/Divulgação
Colégio Militar reabre inscrição em concurso público para candidatos com deficiência
Decisão atende a recomendação do Ministério Público
Rio começa a semana com mais de 5,7 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Marinha abre concurso para o Corpo de Fuzileiros Navais
As inscrições vão até o dia 10 de abril
VLT Carioca receberá ação com mais de 400 vagas de emprego
Iniciativa será realizada no Terminal Gentileza das 8h às 15h
Inscrições para estágio na área imobiliária estão abertas
Iniciativa é voltada para pessoas pretas e pardas e oferece oportunidades em áreas administrativas e corporativas em todo o Brasil
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