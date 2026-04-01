Aulas serão ministradas pela internetX (antigo Twitter)/Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
O projeto Freire-Mandela, iniciativa do curso de Letras da Universidade Veiga de Almeida (UVA), abriu nesta quarta-feira, 1º, as inscrições para aulas gratuitas de inglês na modalidade on-line. São oferecidas 160 vagas, distribuídas em quatro turmas de 40 alunos cada: duas de nível básico, uma intermediária e outra avançada. As aulas começam no dia 15 e serão realizadas ao vivo, no período noturno, com duração de uma hora e meia por encontro.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino de línguas e, ao mesmo tempo, proporcionar experiência prática aos estudantes de Letras da UVA. Os interessados podem se inscrever até segunda-feira, 6, pelo link https://www.uva.br/evento/inscricoes-freire-mandela/.