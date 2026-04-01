Aulas serão ministradas pela internetX (antigo Twitter)/Reprodução
Universidade abre vagas para aulas gratuitas de inglês
Inscrições terminan na próxima segunda-feira
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Plataforma oferece vagas de emprego em locadora e concessionária de veículos
Interessados devem cadastrar o currículo para se candidatar a uma das oportunidades
Escola abre inscrições para bolsas de estudo integrais
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Colégio Militar reabre inscrição em concurso público para candidatos com deficiência
Decisão atende a recomendação do Ministério Público
Rio começa a semana com mais de 5,7 mil vagas de empregos e estágios
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As inscrições vão até o dia 10 de abril
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