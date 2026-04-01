Além das aulas regulares, a programação das naves inclui oficinas práticas com temas variadosDivulgação / SMCT
Rio abre mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos nas Naves do Conhecimento
Inscrições estão abertas para oficinas em áreas como tecnologia, inteligência artificial e empreendedorismo
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Governo atualiza limites de renda bruta familiar para o Minha Casa, Minha Vida
Novos valores já estão em vigor
Universidade abre vagas para aulas gratuitas de inglês
Inscrições terminan na próxima segunda-feira
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Interessados devem cadastrar o currículo para se candidatar a uma das oportunidades
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