Além das aulas regulares, a programação das naves inclui oficinas práticas com temas variados - Divulgação / SMCT

Além das aulas regulares, a programação das naves inclui oficinas práticas com temas variadosDivulgação / SMCT

Publicado 01/04/2026 12:45

Rio – A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro abriu mais de 6 mil vagas em cursos e oficinas gratuitos nas Naves do Conhecimento para o mês de abril. As inscrições já estão disponíveis pela internet e contemplam formações em áreas como tecnologia, empreendedorismo e produção digital.

Ao todo, são 6.130 vagas distribuídas pelas unidades das Naves do Conhecimento em diferentes regiões da cidade. Entre os cursos oferecidos estão "Criação de Sites com Canva", "Impressão 3D – Básico", "Informática Básica Kids", "Desenvolvimento de Jogos com IA", "Operador de drones" e "Fundamentos de Empreendedorismo".

A colaboração com o Senac RJ resultou em cursos como "Office com IA" e as formações "Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade para Redes Sociais" e "Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade IA para Vendas".

Além das aulas regulares, a programação inclui oficinas práticas com temas variados, como "Crie seu Personagem Animado com Inteligência Artificial", "Reciclagem como Empreendedorismo e Tecnologia", "Curta-metragem: da ideia à produção (kids)" e "Produção de vídeo e podcast".

Também estão previstos workshops e eventos, entre eles "Mulheres que reinventam: Experiências com Robótica Educacional em Espaços Não Formais", "Os princípios da linguagem audiovisual" e o debate "Fake News e seus impactos".

De acordo com o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gabriel Medina, a iniciativa busca ampliar o acesso da população às ferramentas digitais. "Lançamos essas iniciativas para conectar ainda mais os territórios do entorno das Naves às tecnologias de ponta, promovendo inclusão digital e a cultura da inovação", afirmou.