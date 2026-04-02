Curso de Inteligência Artificial na Prática do Senac RJ proporciona acesso remoto para todo o BrasilDivulgação/Senac RJ

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O Senac RJ abriu 800 vagas gratuitas para o curso de Inteligência Artificial. As aulas começam no dia 9 de abril e são totalmente remotas e ao vivo. O objetivo do curso é democratizar os conhecimentos sobre a tecnologia a partir de uma dinâmica prática, contextualizada e digital.
São 8 horas de formação (cerca de duas semanas), os alunos irão aprender a usar IA na criação de textos e imagens, utilizando ferramentas como ChatGPT e Gemini, com foco em aplicação de práticas de engenharia no desenvolvimento de comandos (prompt). Os exercícios irão simular situações reais para geração de conteúdos, imagens e apresentações.
A modalidade remota e ao vivo permite o acesso em todo o Brasil. Os interessados já podem se inscrever pelo link. Para se candidatar, os interessados precisam ter idade mínima de 14 anos e possuir noções básicas de informática (Windows e navegação na internet).