Curso de Inteligência Artificial na Prática do Senac RJ proporciona acesso remoto para todo o Brasil - Divulgação/Senac RJ

Curso de Inteligência Artificial na Prática do Senac RJ proporciona acesso remoto para todo o BrasilDivulgação/Senac RJ

Publicado 02/04/2026 16:20

O Senac RJ abriu 800 vagas gratuitas para o curso de Inteligência Artificial. As aulas começam no dia 9 de abril e são totalmente remotas e ao vivo. O objetivo do curso é democratizar os conhecimentos sobre a tecnologia a partir de uma dinâmica prática, contextualizada e digital.

São 8 horas de formação (cerca de duas semanas), os alunos irão aprender a usar IA na criação de textos e imagens, utilizando ferramentas como ChatGPT e Gemini, com foco em aplicação de práticas de engenharia no desenvolvimento de comandos (prompt). Os exercícios irão simular situações reais para geração de conteúdos, imagens e apresentações.