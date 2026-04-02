Curso de Inteligência Artificial na Prática do Senac RJ proporciona acesso remoto para todo o BrasilDivulgação/Senac RJ
Senac RJ oferece 800 vagas gratuitas em curso de Inteligência Artificial
Aulas começam no dia 9 e são remotas e ao vivo
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