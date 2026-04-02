Esther Dweck explicou que, com a homologação, o CNU poderá convocar aprovados durante o período eleitoralFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Esther Dweck ressaltou que as homologações feitas até junho garantem que as chamadas ocorram sem impedimentos pelo período eleitoral. “Todos os concursos homologados antes de junho, antes do defeso eleitoral, podem ser chamados durante o período eleitoral. O que você não pode é homologar um concurso novo. Então, concursos homologados não têm trava eleitoral. Tanto CPNU 1 quanto o 2 vão estar homologados antes do período eleitoral, portanto, a gente vai poder chamar excedentes, inclusive, ao longo do próximo semestre”, explicou.
A diversidade foi apontada como um dos grandes sucessos do modelo unificado. No CPNU 2, 40,5% dos aprovados ingressaram por meio de políticas de cotas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Além disso, houve um avanço significativo na equidade de gênero, com as mulheres representando 48,4% das aprovações nesta edição. "A gente acha que quanto mais diversidade tiver dentro do serviço público, melhor serão as políticas", defendeu a ministra.
A ministra também adiantou informações sobre novos concursos e chamadas de excedentes para 2026. Ela anunciou que o presidente Lula autorizou reforço na Polícia Federal:
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