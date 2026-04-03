Atualmente, mais de 26 mil médicos atuam em todo o país pelo Programa Mais Médicos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Atualmente, mais de 26 mil médicos atuam em todo o país pelo Programa Mais MédicosMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/04/2026 07:43

O Ministério da Saúde abriu inscrições para 1.524 vagas em novo edital do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), voltado à atuação na Atenção Primária à Saúde (APS). O 45º ciclo tem como objetivo dar continuidade às ações de aperfeiçoamento na APS em regiões prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Os interessados podem se candidatar, pela internet , até a próxima quarta-feira (8).

Segundo o edital, a seleção reforça a política de equidade no SUS, com a ampliação de cotas estruturadas, que contribuem para melhorar a cobertura em comunidades vulneráveis, incluindo territórios indígenas.



Do total de oportunidades, 1.351 serão distribuídas entre equipes de Saúde da Família (eSF), 75 para equipes de Consultório na Rua e 98 para Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os profissionais selecionados atuarão por 48 meses.



De acordo com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, a iniciativa amplia a cobertura assistencial e fortalece a presença de médicos em regiões com maior escassez de profissionais. Atualmente, mais de 26 mil médicos atuam em todo o país pelo Programa Mais Médicos.

"Esse programa de formação é fundamental para reduzir a falta de especialistas nas nossas cidades, sobretudo nas regiões que mais precisam. Por isso, sempre destaco que a inserção de especialistas no SUS potencializa a resolutividade da Atenção Primária e fortalece os fluxos assistenciais entre os diferentes níveis de atenção, qualificando o cuidado prestado à população", destacou Proenço.