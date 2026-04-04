Iniciativa amplia a oferta de vagas nos cursos de Formação Inicial e ContinuadaDivulgação/ Faetec
Faetec abrirá inscrições para cursos profissionalizantes em Itaguaí
Serão distribuídas 20 senhas
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Ministério da Saúde abre inscrições para mais de 1,5 mil vagas no programa Mais Médicos
Oportunidades são para atuação em áreas prioritárias do SUS, como equipes da Família, Distritos Sanitários Especiais Indígenas e Consultório na Rua
Rede de supermercados abre 20 vagas de emprego para pessoas com deficiência
Em cada ponto de atendimento serão distribuídas 35 senhas
Senac RJ oferece 800 vagas gratuitas em curso de Inteligência Artificial
Aulas começam no dia 9 e são remotas e ao vivo
CNU: mais de 3,6 mil aprovados devem começar a tomar posse em maio
Ministra Esther Dwenk disse que Polícia Federal também ganhará reforço em seu quadro
Rio abre mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos nas Naves do Conhecimento
Inscrições estão abertas para oficinas em áreas como tecnologia, inteligência artificial e empreendedorismo
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