Iniciativa amplia a oferta de vagas nos cursos de Formação Inicial e Continuada - Divulgação/ Faetec

Iniciativa amplia a oferta de vagas nos cursos de Formação Inicial e ContinuadaDivulgação/ Faetec

Publicado 04/04/2026 07:30

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) vai abrir inscrições para cursos de qualificação profissional na unidade de Itaguaí. A iniciativa amplia a oferta de vagas nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), com foco na inserção rápida no mercado de trabalho. As inscrições acontecem na próxima segunda-feira (6) e terça-feira (7), com distribuição de 20 senhas por curso.

Os interessados nos cursos de Confeitaria e Operador de Computador devem comparecer na parte da manhã (8h às 11h30). Já os que pretendem realizar os cursos de Elétrica, Assistente de Logística e Assistente Administrativo, precisam comparecer na parte da tarde (14h às 17h).

Para se inscrever, é necessário apresentar duas fotos 3x4, RG, CPF, comprovante de residência e declaração de escolaridade. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável.

"Estamos ampliando o acesso à qualificação e criando oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho", destacou Alexandre Valle, presidente da Faetec.



