Gastronomia é uma das áreas com cursos oferecidos pela unidade Barra da Tijuca do Senac RJ - Foto: Ilustração

Gastronomia é uma das áreas com cursos oferecidos pela unidade Barra da Tijuca do Senac RJFoto: Ilustração

Publicado 06/04/2026 14:46

O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional nas áreas de gastronomia, tecnologia da informação, turismo, bem-estar e estética, saúde, administração, design e comunicação visual, decoração e design de interiores, na Barra da Tijuca. O início das turmas está previsto para os meses de abril e maio. Os interessados podem obter mais informações diretamente na unidade — Avenida das Américas, 3959 —, por telefone (21) 2018-9038, por e-mail barradatijuca@rj.senac.br e pelo WhatsApp (21) 99613-9519. Para saber mais sobre a gratuidade, o candidato deve acessar o link http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx

Quem deseja investir em qualificação profissional encontra no Senac RJ opções em diferentes áreas. Em tecnologia da informação, os cursos de Excel com IA, Informática Fundamental com IA, Analista de Dados - Big Data Science, proporcionam aprendizado prático com recursos modernos. Na área de design e comunicação visual, o novo curso UX/UI Design: Experiência do Usuário e Interfaces com IA, onde o aluno aprende a criar telas para celulares e páginas da web sem precisar programar, dominando usabilidade e acessibilidade, além de desenvolver técnicas do design thinking para gerar ideias, organizar processos e entender o usuário, além da utilização correta das ferramentas de inteligência artificial.



Na área de gastronomia, o Senac RJ oferece formações que unem tradição, inovação e prática em cozinha profissional. Entre as opções estão os cursos de Cozinha Japonesa, Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi, Preparo de Massas e Confeiteiro. Para quem deseja investir em capacitações de curta duração, a instituição disponibiliza ainda o Workshop Congelados - Um Negócio para Durar, voltado ao empreendedorismo e às tendências do setor alimentício.



Na área de design e comunicação visual, o curso de Design para Redes Sociais ensina ao aluno a criar conteúdos visuais impactantes para redes sociais usando ferramentas gratuitas e intuitivas. Na área de bem-estar e estética, há vagas para as turmas de Técnico em Estética e Técnico em Massoterapia.



Também estão abertas as inscrições para cursos das áreas de decoração e design de interiores, administração e gestão, e eventos, como os de Práticas de Jardinagem e Paisagismo - Técnicas e Projetos.



Marketing Digital é um dos cursos da área de administração e que capacita o estudante para planejar, executar e mensurar campanhas digitais em diferentes plataformas. A formação inclui estratégias de SEO, marketing de conteúdo, anúncios pagos, além do uso de ferramentas de e-mail marketing e automação.



Quem quer ingressar na área de saúde, há oportunidade para o curso de Primeiros Socorros que prepara pessoas para atuar corretamente em emergência, com o objetivo de manter as funções vitais da vítima, evitar o agravamento do quadro clínico e garantir um atendimento seguro até a chegada de assistência profissional qualificada.



Em turismo, as opções são Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação ensina a realização de atividades de limpeza, higienização e organização de unidades habitacionais e áreas comuns em meios de hospedagem, seguindo padrões operacionais da hotelaria.