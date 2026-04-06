Gastronomia é uma das áreas com cursos oferecidos pela unidade Barra da Tijuca do Senac RJFoto: Ilustração
Na área de gastronomia, o Senac RJ oferece formações que unem tradição, inovação e prática em cozinha profissional. Entre as opções estão os cursos de Cozinha Japonesa, Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi, Preparo de Massas e Confeiteiro. Para quem deseja investir em capacitações de curta duração, a instituição disponibiliza ainda o Workshop Congelados - Um Negócio para Durar, voltado ao empreendedorismo e às tendências do setor alimentício.
Na área de design e comunicação visual, o curso de Design para Redes Sociais ensina ao aluno a criar conteúdos visuais impactantes para redes sociais usando ferramentas gratuitas e intuitivas. Na área de bem-estar e estética, há vagas para as turmas de Técnico em Estética e Técnico em Massoterapia.
Também estão abertas as inscrições para cursos das áreas de decoração e design de interiores, administração e gestão, e eventos, como os de Práticas de Jardinagem e Paisagismo - Técnicas e Projetos.
Marketing Digital é um dos cursos da área de administração e que capacita o estudante para planejar, executar e mensurar campanhas digitais em diferentes plataformas. A formação inclui estratégias de SEO, marketing de conteúdo, anúncios pagos, além do uso de ferramentas de e-mail marketing e automação.
Quem quer ingressar na área de saúde, há oportunidade para o curso de Primeiros Socorros que prepara pessoas para atuar corretamente em emergência, com o objetivo de manter as funções vitais da vítima, evitar o agravamento do quadro clínico e garantir um atendimento seguro até a chegada de assistência profissional qualificada.
Em turismo, as opções são Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação ensina a realização de atividades de limpeza, higienização e organização de unidades habitacionais e áreas comuns em meios de hospedagem, seguindo padrões operacionais da hotelaria.
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