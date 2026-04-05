Programa gratuito de formação profissional amplia o acesso a conhecimentos estratégicos e oportunidades Divulgação
Totalmente on-line e gratuita, a formação tem duração de quatro meses e oferece cursos de capacitação com carga média de 60h, desenvolvidos para preparar profissionais para os desafios atuais do mercado e ampliar suas oportunidades de crescimento e empregabilidade.
O programa contará com duas turmas, abertas tanto para pessoas negras que já atuam no mercado, quanto para aquelas que desejam avançar na carreira ou alcançar posições de liderança, fortalecendo trajetórias profissionais e ampliando perspectivas de mobilidade social.
Ao longo da jornada formativa, os participantes terão acesso a conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências estratégicas para diferentes áreas da economia.
"A ampliação do acesso à qualificação profissional é um fator decisivo para impulsionar o desenvolvimento econômico e tornar o mercado de trabalho mais diverso e inovador. Ao oferecer cursos gratuitos voltados à formação de pessoas negras, o MOVER contribui para ampliar oportunidades, fortalecer competências estratégicas e apoiar o crescimento de profissionais preparados para atuar em diferentes áreas. Iniciativas como essa são fundamentais para aumentar a presença de talentos negros em posições de destaque e em setores estratégicos", destaca Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do MOVER.
Formações
Os cursos oferecidos estão organizados em quatro grandes eixos temáticos:
Tecnologia e Inovação: voltado ao desenvolvimento de competências digitais e ao entendimento das transformações tecnológicas no mercado de trabalho. Entre os conteúdos estão Lógica de Programação, com foco no pensamento algorítmico e na construção de soluções computacionais; Desenvolvimento de Aplicações com Inteligência Artificial, incluindo robótica, processamento de imagens e visão computacional; e Introdução à Inteligência Artificial, que apresenta fundamentos, técnicas clássicas e aplicações práticas da tecnologia.
Gestão e Estratégia: área dedicada ao fortalecimento de habilidades relacionadas à gestão organizacional e à tomada de decisões. Os participantes terão contato com temas como Gestão Financeira, abordando conceitos de administração financeira, valor do dinheiro no tempo e análise de investimentos; Negociação e Marketing Empresarial, com fundamentos da administração de vendas e técnicas de negociação; além de conteúdos sobre Liderança, Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, incluindo recrutamento e seleção e estratégias de comunicação interna voltadas ao alinhamento organizacional e ao engajamento de equipes.
Comunicação e Marketing: eixo voltado ao desenvolvimento de competências em comunicação estratégica e posicionamento institucional. Os conteúdos incluem Ferramentas da área, com princípios para atuação eficiente em ambientes organizacionais e digitais; Redação Digital, com técnicas de UX Writing, Copywriting e Web Writing; e Planejamento, abordando comunicação integrada de marketing e estratégias para fortalecimento de marca e relacionamento com públicos.
Sustentabilidade e Inclusão: dedicado à compreensão de práticas responsáveis e ao fortalecimento de ambientes corporativos mais diversos e inovadores. Os participantes terão contato com temas como Introdução à Agenda ESG, apresentando conceitos e tendências globais relacionadas a práticas ambientais, sociais e de governança, e Construindo uma Liderança Inclusiva, que aborda estilos de liderança orientados à diversidade, equidade e inclusão.
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