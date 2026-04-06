Plataforma conecta talentos a empresas parceiras de diferentes setores, formatos de trabalho e níveis de experiência - Divulgação

Plataforma conecta talentos a empresas parceiras de diferentes setores, formatos de trabalho e níveis de experiênciaDivulgação

Publicado 06/04/2026 17:05

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 7.174 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulga esta semana 1.795 vagas de emprego abertas. Desse total, 19 são reservadas para pessoas com deficiência ou reabilitadas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Há, ainda, postos em oferta para pessoas sem experiência, além de estágio para dez cursos universitários diferentes.



Os principais destaques entre as oportunidades destinadas ao público em geral são as de auxiliar de cozinha, com 45 postos abertos; mecânico de frota pesada, com 15 vagas; e lubrificador, igualmente com 15 ofertas, além de outras possibilidades.



Especialmente para o público PCD, há nove vagas para empacotador, seis para repositor de mercadoria, dois para recepcionista e dois para auxiliar de almoxarifado.

Mesmo quem ainda não têm experiência pode se habilitar a uma das 30 vagas existentes para fiscal de prevenção de perdas, dez postos vagos para auxiliar de padaria, 20 para operador de telemarketing, além de mil vagas oferecidas para operador de teleatendimento receptivo, entre outras funções.



Há, também, ofertas de estágio em ciência da computação, ciências contábeis, administração, direito, pedagogia, arquitetura, gestão de recursos humanos, engenharia, psicologia e gastronomia, somando 41 vagas.

Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar o link https://tr.ee/L30k1tDGoz

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).

Setrab





Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários mais elevados, chegando a R$ 6.484 para a função de vidraceiro, em Jacarepaguá. Há ainda 82 chances exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois. As vagas são para funções como ajudante de auxiliar de limpeza, empacotador a mão, fiscal de ônibus e porteiro, com salários de até R$ 3.242.



Na Região Serrana, todas as 201 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar técnico eletrônico, biólogo, churrasqueiro, farmacêutico, supervisor de produção química, supervisor de vendas e técnico de enfermagem do trabalho. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 22 oportunidades, como auxiliar de linha de produção, instalador de antenas de TV, médico ortopedista com diferentes níveis de escolaridade e salários.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (74,9%) e Comércio (25,1%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (46,7%) e oferece até dois salários mínimos (60,7%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site A Secretaria Estadual de Trabalho (Setrab) disponibiliza esta semana 914 oportunidades de emprego formal, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários mais elevados, chegando a R$ 6.484 para a função de vidraceiro, em Jacarepaguá. Há ainda 82 chances exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois. As vagas são para funções como ajudante de auxiliar de limpeza, empacotador a mão, fiscal de ônibus e porteiro, com salários de até R$ 3.242.Na Região Serrana, todas as 201 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar técnico eletrônico, biólogo, churrasqueiro, farmacêutico, supervisor de produção química, supervisor de vendas e técnico de enfermagem do trabalho. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 22 oportunidades, como auxiliar de linha de produção, instalador de antenas de TV, médico ortopedista com diferentes níveis de escolaridade e salários.De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (74,9%) e Comércio (25,1%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (46,7%) e oferece até dois salários mínimos (60,7%).Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site www.rj.gov.br/trabalho

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.270 oportunidades de estágio, sendo 599 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site.

No Rio de Janeiro, são 286 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (103), Arquitetura e Urbanismo (25), Arquivologia (2), Biomedicina (4), Comércio Exterior (1), Comunicação (4), Construção Civil (9), Contabilidade (11), Design (13), Direito (31), Elétrica/Eletrônica (4), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (3), Financeiro (2), Gastronomia (7), Informática (12), Licenciatura (1), Marketing (5), Museologia (1), Nutrição (1), Pedagogia (29), Psicologia (4), Química (1), Recursos Humanos (1), Segurança (10), Serviço Social (1) e Telecomunicações (1).



Em Barra Mansa, são 12 oportunidades em Administração (5), Contabilidade (2), Direito (1), Farmácia (1), Odontologia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).



Em Resende, há 21 oportunidades nos setores de Administração (3), Enfermagem (1) e Pedagogia (17).



Em Campos, são 70 vagas nas áreas de Administração (9), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Comunicação (1), Contabilidade (3), Direito (4), Educação Física (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (5), Informática (3), Pedagogia (34) e Psicologia (5).



Em Macaé, são 39 vagas em Administração (20), Contabilidade (1), Educação Física (1), Gastronomia (4), Licenciatura (4), Marketing (2), Meio Ambiente (1), Pedagogia (3), Produção Mecânica (1) e Turismo e Hotelaria (2).



Em Niterói, há 28 oportunidades em Administração (8), Agropecuária (1), Biomedicina (1), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (1), Economia (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (1), Marketing (2) e Pedagogia (7).



Em Nova Friburgo, são 19 vagas divididas entre os setores de Administração (11), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Educação Física (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).



Em Nova Iguaçu, há 36 oportunidades entre as áreas de Administração (15), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (3), Educação Física (1), Informática (3) e Pedagogia (4).



Em Duque de Caxias, há 8 oportunidades em Administração (2), Construção Civil (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Química (1).



Em Petrópolis, são 51 vagas em Administração (3), Comunicação (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (43), Produção Mecânica (1) e Serviço Social (1).



Em Três Rios, há três oportunidades em Administração (1), Enfermagem (1) e Marketing (1).



Em Teresópolis, são 25 vagas em Administração (9), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (13).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 671 vagas.

No Rio de Janeiro, são 381 vagas para Aprendiz (188), Ensino Médio (160), Técnico em Administração (12), Técnico em Construção Civil (1), Técnico em Elétrica/Eletrônica (3), Técnico em Mecânica (12), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Química (1) e Técnico em Segurança (3).



Em Barra Mansa, há 33 oportunidades para Aprendiz (25), Ensino Médio (6) e Técnico em Administração (2). Em Resende, há duas vagas para Ensino Médio (2).



Em Campos, são 50 oportunidades para Aprendiz (14), Ensino Médio (18), Técnico em Administração (4), Técnico em Agropecuária (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Saúde (12).



Em Macaé, são 53 vagas para Aprendiz (39), Ensino Médio (11), Técnico em Comércio (1) e Técnico em Mecânica (2).



Em Niterói, há 47 oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (19), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Educação (3).



Em Nova Friburgo, há 38 vagas para Aprendiz (9), Ensino Médio (28) e Técnico em Saúde (1). Em Nova Iguaçu, há 20 oportunidades para Aprendiz (15), Ensino Médio (3), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, são 24 vagas para Aprendiz (4), Ensino Médio (18) e Técnico em Saúde (2). Em Petrópolis, há 16 oportunidades para Aprendiz (12) e Ensino Médio (4).

Em Três Rios, há quatro vagas para Ensino Médio (3) e Técnico em Design (1). Já em Teresópolis, há três oportunidades para Aprendiz (3).

CIEE em Movimento

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) vai realizar mais uma edição do CIEE em Movimento, iniciativa que leva oportunidades de inserção no mercado de trabalho diretamente ao público em espaços de grande circulação. A ação acontece nesta terça-feira (7), no West Shopping, em Campo Grande, e na quarta-feira (8), no Center Shopping, sempre das 10h às 16h.



Durante o evento, serão oferecidos serviços gratuitos de cadastro, encaminhamento para vagas de estágio e aprendizagem, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, estão disponíveis 2.899 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 2.135 para estágio e 764 para aprendizagem. Na capital, são 1.554 oportunidades, com destaque para 1.113 vagas de estágio e 441 de jovem aprendiz.



As oportunidades contemplam diversas áreas profissionais. Para estágio, há vagas nos setores administrativo, ensino médio, direito, contabilidade, marketing, informática, comunicação, construção civil, técnico em elétrica e eletrônica, gastronomia e arquitetura e urbanismo. Já para aprendizagem, as vagas estão concentradas nas áreas administrativa, comércio e varejo, alimentação, logística, produção, indústria da carne, turismo e hotelaria, asseio e conservação, além de funções como cumim, operador de caixa e vendedor.



Segundo o superintendente geral do CIEE, Luiz Gustavo Coppola, a iniciativa busca aproximar jovens e empresas, facilitando o acesso ao primeiro emprego.



"O CIEE em Movimento é uma ação estratégica para levar oportunidades aonde os jovens estão, ampliando o acesso ao estágio e à aprendizagem. Nosso objetivo é facilitar esse primeiro contato com o mundo do trabalho e contribuir para a formação profissional de milhares de estudantes", afirma Coppola.

Fundação Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (44), ciências contábeis (11) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 12 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 54 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 12 oportunidades para os ensino médio (10) e superior (2). A Fundação Mudes oferece nesta semana 196 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site www.mudes.org.br As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (44), ciências contábeis (11) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 12 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 54 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 12 oportunidades para os ensino médio (10) e superior (2).

McDonald's

O McDonald's está com 80 novas oportunidades de trabalho abertas em suas unidades na Ilha do Governador. As vagas, destinadas a pessoas com e sem deficiência, são para o cargo de atendente de restaurante e não exige experiência anterior. Para se candidatar, os interessados devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio.



Na companhia, os colaboradores têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Para concorrer, os interessados devem fazer contato no whatsapp através dos telefones (21) 99707-3884 ou (21) 99763-8649.

Prezunic

A rede de supermercados Prezunic realiza na quarta-feira, 8, processo seletivo com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs). Ao todo, serão oferecidas 20 oportunidades para atuação em diferentes unidades da rede no Rio de Janeiro.



A ação acontece a partir das 9h e contará com três pontos de atendimento, distribuídos estrategicamente para facilitar o acesso dos candidatos, de acordo com a região de interesse. Em cada local, serão distribuídas 35 senhas para atendimento.

As vagas são para os cargos de Operador de Loja e Operador de Supermercado, com oportunidades em lojas localizadas nas zonas Norte, Sul e Oeste, além dos bairros de Jacarepaguá e Centro do Rio. Para participar do processo seletivo, é necessário ter Ensino Fundamental completo.



Os interessados devem comparecer a um dos locais de atendimento levando RG, CPF, Carteira de Trabalho (física ou digital) e laudo médico atualizado. Entre os benefícios oferecidos pela rede estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, Participação nos Lucros e Resultados (PPLR), convênios diversos e desconto em compras nas lojas Prezunic e Spid, além de oportunidades de desenvolvimento profissional.

Em cada ponto serão distribuídas 35 senhas. O atendimento começa a partir das 9h. Confira os locais:

- Zona Oeste e Jacarepaguá: filial Taquara, na Estrada dos Bandeirantes, 105.

- Zona Sul: filial Botafogo, na Rua General Polidoro, 260.

- Zona Norte e Centro: filial Méier, na Rua Dias da Cruz, 579.







