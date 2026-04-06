Plataforma conecta talentos a empresas parceiras de diferentes setores, formatos de trabalho e níveis de experiênciaDivulgação
Os principais destaques entre as oportunidades destinadas ao público em geral são as de auxiliar de cozinha, com 45 postos abertos; mecânico de frota pesada, com 15 vagas; e lubrificador, igualmente com 15 ofertas, além de outras possibilidades.
Especialmente para o público PCD, há nove vagas para empacotador, seis para repositor de mercadoria, dois para recepcionista e dois para auxiliar de almoxarifado.
Há, também, ofertas de estágio em ciência da computação, ciências contábeis, administração, direito, pedagogia, arquitetura, gestão de recursos humanos, engenharia, psicologia e gastronomia, somando 41 vagas.
Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).
Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários mais elevados, chegando a R$ 6.484 para a função de vidraceiro, em Jacarepaguá. Há ainda 82 chances exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois. As vagas são para funções como ajudante de auxiliar de limpeza, empacotador a mão, fiscal de ônibus e porteiro, com salários de até R$ 3.242.
Na Região Serrana, todas as 201 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar técnico eletrônico, biólogo, churrasqueiro, farmacêutico, supervisor de produção química, supervisor de vendas e técnico de enfermagem do trabalho. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 22 oportunidades, como auxiliar de linha de produção, instalador de antenas de TV, médico ortopedista com diferentes níveis de escolaridade e salários.
De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (74,9%) e Comércio (25,1%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (46,7%) e oferece até dois salários mínimos (60,7%).
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site www.rj.gov.br/trabalho.
Em Barra Mansa, são 12 oportunidades em Administração (5), Contabilidade (2), Direito (1), Farmácia (1), Odontologia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).
Em Resende, há 21 oportunidades nos setores de Administração (3), Enfermagem (1) e Pedagogia (17).
Em Campos, são 70 vagas nas áreas de Administração (9), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Comunicação (1), Contabilidade (3), Direito (4), Educação Física (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (5), Informática (3), Pedagogia (34) e Psicologia (5).
Em Macaé, são 39 vagas em Administração (20), Contabilidade (1), Educação Física (1), Gastronomia (4), Licenciatura (4), Marketing (2), Meio Ambiente (1), Pedagogia (3), Produção Mecânica (1) e Turismo e Hotelaria (2).
Em Niterói, há 28 oportunidades em Administração (8), Agropecuária (1), Biomedicina (1), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (1), Economia (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (1), Marketing (2) e Pedagogia (7).
Em Nova Friburgo, são 19 vagas divididas entre os setores de Administração (11), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Educação Física (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).
Em Nova Iguaçu, há 36 oportunidades entre as áreas de Administração (15), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (3), Educação Física (1), Informática (3) e Pedagogia (4).
Em Duque de Caxias, há 8 oportunidades em Administração (2), Construção Civil (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Química (1).
Em Petrópolis, são 51 vagas em Administração (3), Comunicação (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (43), Produção Mecânica (1) e Serviço Social (1).
Em Três Rios, há três oportunidades em Administração (1), Enfermagem (1) e Marketing (1).
Em Teresópolis, são 25 vagas em Administração (9), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (13).
Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 671 vagas.
Em Barra Mansa, há 33 oportunidades para Aprendiz (25), Ensino Médio (6) e Técnico em Administração (2). Em Resende, há duas vagas para Ensino Médio (2).
Em Campos, são 50 oportunidades para Aprendiz (14), Ensino Médio (18), Técnico em Administração (4), Técnico em Agropecuária (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Saúde (12).
Em Macaé, são 53 vagas para Aprendiz (39), Ensino Médio (11), Técnico em Comércio (1) e Técnico em Mecânica (2).
Em Niterói, há 47 oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (19), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Educação (3).
Em Nova Friburgo, há 38 vagas para Aprendiz (9), Ensino Médio (28) e Técnico em Saúde (1). Em Nova Iguaçu, há 20 oportunidades para Aprendiz (15), Ensino Médio (3), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Duque de Caxias, são 24 vagas para Aprendiz (4), Ensino Médio (18) e Técnico em Saúde (2). Em Petrópolis, há 16 oportunidades para Aprendiz (12) e Ensino Médio (4).
Durante o evento, serão oferecidos serviços gratuitos de cadastro, encaminhamento para vagas de estágio e aprendizagem, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, estão disponíveis 2.899 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 2.135 para estágio e 764 para aprendizagem. Na capital, são 1.554 oportunidades, com destaque para 1.113 vagas de estágio e 441 de jovem aprendiz.
As oportunidades contemplam diversas áreas profissionais. Para estágio, há vagas nos setores administrativo, ensino médio, direito, contabilidade, marketing, informática, comunicação, construção civil, técnico em elétrica e eletrônica, gastronomia e arquitetura e urbanismo. Já para aprendizagem, as vagas estão concentradas nas áreas administrativa, comércio e varejo, alimentação, logística, produção, indústria da carne, turismo e hotelaria, asseio e conservação, além de funções como cumim, operador de caixa e vendedor.
Segundo o superintendente geral do CIEE, Luiz Gustavo Coppola, a iniciativa busca aproximar jovens e empresas, facilitando o acesso ao primeiro emprego.
"O CIEE em Movimento é uma ação estratégica para levar oportunidades aonde os jovens estão, ampliando o acesso ao estágio e à aprendizagem. Nosso objetivo é facilitar esse primeiro contato com o mundo do trabalho e contribuir para a formação profissional de milhares de estudantes", afirma Coppola.
As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (44), ciências contábeis (11) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 12 vagas.
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 54 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 12 oportunidades para os ensino médio (10) e superior (2).
Na companhia, os colaboradores têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.
A ação acontece a partir das 9h e contará com três pontos de atendimento, distribuídos estrategicamente para facilitar o acesso dos candidatos, de acordo com a região de interesse. Em cada local, serão distribuídas 35 senhas para atendimento.
Os interessados devem comparecer a um dos locais de atendimento levando RG, CPF, Carteira de Trabalho (física ou digital) e laudo médico atualizado. Entre os benefícios oferecidos pela rede estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, Participação nos Lucros e Resultados (PPLR), convênios diversos e desconto em compras nas lojas Prezunic e Spid, além de oportunidades de desenvolvimento profissional.
- Zona Oeste e Jacarepaguá: filial Taquara, na Estrada dos Bandeirantes, 105.
- Zona Sul: filial Botafogo, na Rua General Polidoro, 260.
- Zona Norte e Centro: filial Méier, na Rua Dias da Cruz, 579.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.