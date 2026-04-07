Há cursos disponíveis na área de hotelariaSenac RJ/Divulgação
Senac RJ abre 120 vagas de capacitação profissional gratuita na Rocinha
Interessados devem ser maiores de 16 anos e ter o Ensino Fundamental
Hospital oferece bolsas integrais para pós-graduação em Enfermagem Oncológica para profissionais do SUS
Curso disponibiliza 200 vagas na especialização gratuita em formato EaD
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Interessados devem ser maiores de 16 anos e ter o Ensino Fundamental
Empresa de tecnologia de energia abre vagas de estágio no Rio
Oportunidades são destinadas a estudantes de diversas áreas do conhecimento
Casa de Juventude oferece curso de inglês gratuito
Inscrições estão abertas até o dia 18
Rio inicia semana com mais de 7 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Senac RJ amplia oferta de qualificação profissional e abre vagas na Barra da Tijuca
Há a chance de obtenção de bolsas integrais
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