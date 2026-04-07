Há cursos disponíveis na área de hotelaria - Senac RJ/Divulgação

Há cursos disponíveis na área de hotelariaSenac RJ/Divulgação

Publicado 07/04/2026 10:28

O Senac RJ abriu inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional na Unidade Avançada de Hospitalidade, na Rocinha. São 120 vagas para cursos com início a partir da próxima segunda-feira, 13. As vagas são oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e estão disponíveis para pessoas com renda per capita familiar de até dois salários mínimos.

Há turmas abertas para os cursos de Atendimento Hospitaleiro, Práticas de Jardinagem, Primeiros Socorros, Bebidas para Festas, Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, Recepção de Hotéis – Operação e Procedimentos e Cuidador de Idoso.

Para se candidatar, os interessados devem ser maiores de 16 anos e ter o Ensino Fundamental. No ato da inscrição é preciso apresentar cópia do RG, CPF, comprovantes de residência, escolaridade e do CadÚnico atualizados. Menores de 18 anos devem ser acompanhados de responsável legal.

As inscrições devem ser feitas diretamente na unidade, que fica no 16º andar do Centro Municipal de Cidadania Rinaldo De Lamare, na Avenida Niemeyer, 776, São Conrado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2018-9049 e whatsapp (21) 99373-4188.

Veja a relação dos cursos oferecidos e as respectivas datas de início das aulas:

- Atendimento Hospitaleiro: dia 13.

- Práticas de Jardinagem: dia 14.

- Primeiros Socorros: 4 de maio.

- Bebidas para Festas: 12 de maio.

- Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação: 25 de maio.

- Recepção de Hotéis – Operação e Procedimentos: 26 de maio.

- Cuidador de Idoso: 15 de junho.