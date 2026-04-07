Processo será composto pelas etapas de análise de perfil, dinâmicas, entrevistas com gestores e avaliação de idiomaDivulgação
Empresa de tecnologia de energia abre vagas de estágio no Rio
Oportunidades são destinadas a estudantes de diversas áreas do conhecimento
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Casa de Juventude oferece curso de inglês gratuito
Inscrições estão abertas até o dia 18
Rio inicia semana com mais de 7 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Senac RJ amplia oferta de qualificação profissional e abre vagas na Barra da Tijuca
Há a chance de obtenção de bolsas integrais
Instituições oferecem dez mil vagas em curso gratuitos em qualificação profissional para pessoas negras
Iniciativa é voltada para interessados em fortalecer o currículo, ampliar suas competências e aumentar competitividade no mercado de trabalho
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em sete bairros nesta semana
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