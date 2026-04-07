Processo será composto pelas etapas de análise de perfil, dinâmicas, entrevistas com gestores e avaliação de idioma - Divulgação

Processo será composto pelas etapas de análise de perfil, dinâmicas, entrevistas com gestores e avaliação de idiomaDivulgação

Publicado 07/04/2026 10:00

A Siemens Energy, uma das principais empresas de tecnologia de energia do mundo, está com inscrições abertas até o dia 13 de abril para o Programa de Desenvolvimento de Talentos no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

O processo de seleção é on-line e permite a participação de graduandos, com formação prevista entre junho de 2027 e julho de 2028. As vagas são destinadas a estudantes de diversas áreas do conhecimento, abrangendo cursos de Bacharelado, Licenciatura, Tecnologias e cursos técnicos regulares. As oportunidades contemplam candidatos com todos os níveis de proficiência em inglês e são inclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

As posições são para atuação em Macaé, São João da Barra, Ilha do Governador, Ilha do Fundão, Shopping Rio Sul, em modalidades híbrida e presencial.

O processo seletivo será composto pelas etapas de análise de perfil, dinâmicas, entrevistas com gestores e avaliação de idioma - esta última não sendo considerada critério eliminatório.

Além da bolsa-auxílio, o programa oferece assistência médica e odontológica e seguro de vida, com jornada de estágio de 6h e flexibilidade durante o período de provas.



