Especialização em Enfermagem Oncológoca tem carga horária de 368hX (antigo Twitter)/Reprodução

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A Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz abriu inscrições, até dia 15 de maio às 14h, para uma pós-graduação gratuita em Enfermagem Oncológica formulada para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A formação, totalmente subsidiada, oferece 47 vagas para enfermeiros de todo da Região Sudeste e será realizada na modalidade Educação a Distância (EaD), com aulas entre 5 de agosto de 2026 e 25 de agosto de 2027.

Com 368 horas de carga horária, o curso combina aulas ao vivo, atividades síncronas e complementares, além de visitas técnicas opcionais nas unidades de oncologia do hospital, em São Paulo. A especialização tem como objetivo capacitar profissionais que atuam em serviços públicos de saúde para o cuidado integral de pacientes oncológicos, da prevenção ao tratamento, em diferentes contextos, além de contribuir para a melhoria da assistência oncológica no Brasil, reduzindo desigualdades regionais no acesso à capacitação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio da Ficha de Inscrição Eletrônica. O resultado será divulgado dia 26 de junho no site da Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
 