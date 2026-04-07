Especialização em Enfermagem Oncológoca tem carga horária de 368hX (antigo Twitter)/Reprodução
Com 368 horas de carga horária, o curso combina aulas ao vivo, atividades síncronas e complementares, além de visitas técnicas opcionais nas unidades de oncologia do hospital, em São Paulo. A especialização tem como objetivo capacitar profissionais que atuam em serviços públicos de saúde para o cuidado integral de pacientes oncológicos, da prevenção ao tratamento, em diferentes contextos, além de contribuir para a melhoria da assistência oncológica no Brasil, reduzindo desigualdades regionais no acesso à capacitação.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio da Ficha de Inscrição Eletrônica. O resultado será divulgado dia 26 de junho no site da Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
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