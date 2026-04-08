Inscrições para estágio da Ambev devem ser feitas pelo site da empresaDivulgação
Prazo de inscrição em programa de estágio da Ambev termina na próxima segunda-feira
Selecionados atuarão em uma das cinco unidades da empresa no Estado
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Interessados devem ser maiores de 16 anos e ter o Ensino Fundamental
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