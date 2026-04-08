Inscrições para estágio da Ambev devem ser feitas pelo site da empresa - Divulgação

Inscrições para estágio da Ambev devem ser feitas pelo site da empresaDivulgação

Publicado 08/04/2026 14:28

A Ambev receberá inscrições para o programa de estágio no Rio de Janeiro até a próxima segunda-feira, 13. As oportunidades se destinam a estudantes de graduação. A iniciativa busca jovens talentos dispostos a encarar desafios reais e acelerar o próprio desenvolvimento.

As vagas estão distribuídas por cinco unidades da companhia no Estado: Rio de Janeiro, Cachoeiras de Macacu, Jacarepaguá, Volta Redonda, Niterói e Petrópolis. As oportunidades contemplam tanto o universo de Supply, com atuação nas cervejarias, quanto Business, com posições em centros de distribuição e áreas comerciais — permitindo que os estagiários vivenciem diferentes frentes do negócio na prática.

Ao longo do programa, os estagiários são incentivados a trabalhar com ferramentas analíticas, inteligência artificial e soluções digitais, sempre conectados a desafios reais — o que amplia o aprendizado e acelera o crescimento profissional.