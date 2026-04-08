Curso on-line de qualificação para PCDs tem duração de 22 horasReprodução
Escola Light abre 180 vagas para PCDs em programa de qualificação
Iniciativa aposta no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais
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Rede de farmácias tem mais de 100 vagas de trabalho para início imediato no Rio
Interessados devem se candidatar no site da empresa
Prazo de inscrição em programa de estágio da Ambev termina na próxima segunda-feira
Selecionados atuarão em uma das cinco unidades da empresa no Estado
Hospital oferece bolsas integrais para pós-graduação em Enfermagem Oncológica para profissionais do SUS
Curso disponibiliza 200 vagas na especialização gratuita em formato EaD
Senac RJ abre 120 vagas de capacitação profissional gratuita na Rocinha
Interessados devem ser maiores de 16 anos e ter o Ensino Fundamental
Empresa de tecnologia de energia abre vagas de estágio no Rio
Oportunidades são destinadas a estudantes de diversas áreas do conhecimento
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