Curso on-line de qualificação para PCDs tem duração de 22 horas - Reprodução

Curso on-line de qualificação para PCDs tem duração de 22 horasReprodução

Publicado 08/04/2026 17:02

Com foco na promoção da diversidade e inclusão, a Escola Light lança o "Jornada Ser e Fazer 360°", um curso de capacitação voltado a pessoas com deficiência (PCD). Ao todo, serão oferecidas 180 vagas, em formato 100% on-line, com carga horária de 22 horas. A proposta é impulsionar competências essenciais para o ambiente de trabalho contemporâneo, reunindo conteúdos voltados ao desenvolvimento técnico, humano e comportamental.

Ao longo da jornada, os participantes terão acesso a conteúdos como gestão da produtividade, desenvolvimento de pessoas, visão de negócios, mundo digital e inteligência artificial (IA), inovação e pensamento ágil, diversidade e inclusão, além de saúde mental e bem-estar no ambiente corporativo.