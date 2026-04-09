Programa é voltado à qualificação de jovens de 15 a 29 anos em liderança comunitária - Divulgação

Programa é voltado à qualificação de jovens de 15 a 29 anos em liderança comunitáriaDivulgação

Publicado 09/04/2026 10:38





Os participantes receberão um auxílio de R$ 400 e terão seis meses de formação, com foco em engajamento social e desenvolvimento de projetos de impacto em seus territórios. Ao final, os selecionados serão certificados como líderes para transformação territorial.



Segundo a organização, o projeto já formou mais de 2.500 jovens em diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro.



A seleção será realizada em duas etapas: inscrição on-line e entrevista presencial. Os candidatos deverão responder a uma pergunta sobre o interesse em participar do programa. Estão abertas até 30 de abril as inscrições para 400 vagas no projeto Pacto pela Juventude, iniciativa da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com a Unesco. O programa é voltado à qualificação de jovens de 15 a 29 anos em liderança comunitária. Os interessados devem se candidatar pela internet Os participantes receberão um auxílio de R$ 400 e terão seis meses de formação, com foco em engajamento social e desenvolvimento de projetos de impacto em seus territórios. Ao final, os selecionados serão certificados como líderes para transformação territorial.Segundo a organização, o projeto já formou mais de 2.500 jovens em diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro.A seleção será realizada em duas etapas: inscrição on-line e entrevista presencial. Os candidatos deverão responder a uma pergunta sobre o interesse em participar do programa.

"É uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, com acesso a professores, psicólogos, assistentes sociais, tutores e toda a estrutura da Secretaria pronta para apoiar o crescimento de cada um dos jovens. Ao estimular lideranças locais comprometidas, o Pacto une o desejo do jovem de participar com o aprendizado de estratégias que eles vão carregar dentro de si para o resto da vida", destaca a Secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.

