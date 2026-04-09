Estão abertas até 30 de abril as inscrições para 400 vagas no projeto Pacto pela Juventude, iniciativa da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com a Unesco. O programa é voltado à qualificação de jovens de 15 a 29 anos em liderança comunitária. Os interessados devem se candidatar pela internet.
Os participantes receberão um auxílio de R$ 400 e terão seis meses de formação, com foco em engajamento social e desenvolvimento de projetos de impacto em seus territórios. Ao final, os selecionados serão certificados como líderes para transformação territorial.
Segundo a organização, o projeto já formou mais de 2.500 jovens em diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro.
A seleção será realizada em duas etapas: inscrição on-line e entrevista presencial. Os candidatos deverão responder a uma pergunta sobre o interesse em participar do programa.
"É uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, com acesso a professores, psicólogos, assistentes sociais, tutores e toda a estrutura da Secretaria pronta para apoiar o crescimento de cada um dos jovens. Ao estimular lideranças locais comprometidas, o Pacto une o desejo do jovem de participar com o aprendizado de estratégias que eles vão carregar dentro de si para o resto da vida", destaca a Secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.
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