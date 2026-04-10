O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá seis bairros na primeira semana de março. A ação começa na segunda-feira (13), o atendimento será realizado na Cozinha Comunitária Carioca Leonina Pereira Gomes, Rua Vigário Morato, nº 92, Mangueira.
Na terça-feira (14), a unidade atenderá na Rua Bento Cardoso, nº 835 (esquina com a rua Guaporé), Brás de Pina. Já na quarta-feira (15), o atendimento será realizado na Associação João Goulart, na Praça João Goulart s/nº, em Manguinhos.
Na quinta-feira (16), o local de atendimento será na Associação Esportiva Vilar Carioca, na Rua Florestal, 21, Santa Cruz. Na sexta-feira (17), a equipe estará na Cozinha Comunitária Carioca Dona Santinha, na Rua General Raposo, nº 41, em Realengo.
A van do Trabalha Rio segue para encerrar os cadastros no Ministério Edificando Vidas, na Rua Monte Carmelo, nº 55, Bento Ribeiro, no sábado (18).
"Levar o atendimento a diversos bairros, possibilitando àqueles que buscam por emprego o cadastramento de currículos ou mesmo o direcionamento para uma entrevista. O serviço facilita a vida dos candidatos, gerando economia de tempo e de recursos, ao evitar deslocamentos e o uso de transporte. A equipe da SMTE tem o conhecimento necessário para analisar os currículos e as vagas existentes, checando as afinidades e direcionando os candidatos para as oportunidades compatíveis com cada perfil profissional e assim queimando etapas", disse Manoel Vieira, Secretário municipal de Trabalho e Renda.
Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE.
Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente no banco de oportunidades da SMTE em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.
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