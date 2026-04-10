Ação itinerante oferece cadastramento de currículos e encaminhamento para entrevistas de emprego - Divulgação

Ação itinerante oferece cadastramento de currículos e encaminhamento para entrevistas de empregoDivulgação

Publicado 10/04/2026 12:10

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá seis bairros na primeira semana de março. A ação começa na segunda-feira (13), o atendimento será realizado na Cozinha Comunitária Carioca Leonina Pereira Gomes, Rua Vigário Morato, nº 92, Mangueira.

Na terça-feira (14), a unidade atenderá na Rua Bento Cardoso, nº 835 (esquina com a rua Guaporé), Brás de Pina. Já na quarta-feira (15), o atendimento será realizado na Associação João Goulart, na Praça João Goulart s/nº, em Manguinhos.

Na quinta-feira (16), o local de atendimento será na Associação Esportiva Vilar Carioca, na Rua Florestal, 21, Santa Cruz. Na sexta-feira (17), a equipe estará na Cozinha Comunitária Carioca Dona Santinha, na Rua General Raposo, nº 41, em Realengo.

A van do Trabalha Rio segue para encerrar os cadastros no Ministério Edificando Vidas, na Rua Monte Carmelo, nº 55, Bento Ribeiro, no sábado (18).

"Levar o atendimento a diversos bairros, possibilitando àqueles que buscam por emprego o cadastramento de currículos ou mesmo o direcionamento para uma entrevista. O serviço facilita a vida dos candidatos, gerando economia de tempo e de recursos, ao evitar deslocamentos e o uso de transporte. A equipe da SMTE tem o conhecimento necessário para analisar os currículos e as vagas existentes, checando as afinidades e direcionando os candidatos para as oportunidades compatíveis com cada perfil profissional e assim queimando etapas", disse Manoel Vieira, Secretário municipal de Trabalho e Renda.