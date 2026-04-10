Megashow gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul do RioAlexandre Macieira/Riotur
Segundo resolução publicada nesta sexta-feira (10), os profissionais serão autorizados a atuar na Avenida Atlântica no período entre 7h do dia 2 de maio de 2026 e 12h do dia 3 de maio de 2026. Os pontos de venda serão credenciados pela empresa organizadora do evento, em conjunto com a patrocinadora.
A previsão é que o sorteio seja realizado no dia 20 de abril. Entre os dias 20 e 25, será aberta a etapa de agendamento para retirada dos kits. Os ambulantes receberão colete, isopor e crachá de identificação. A entrega ocorrerá entre 26 e 29 de abril de 2026, das 8h às 17h, na Avenida Rodrigues Alves, nº 139, no bairro da Saúde.
A organização informou que os ambulantes credenciados acessarão a Avenida Atlântica exclusivamente pelos pontos de entrada nas ruas Xavier da Silveira, Prado Júnior e Hilário de Gouveia.
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