Megashow gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Alexandre Macieira/Riotur

Megashow gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul do RioAlexandre Macieira/Riotur

Publicado 10/04/2026 13:01





Segundo resolução publicada nesta sexta-feira (10), os profissionais serão autorizados a atuar na Avenida Atlântica no período entre 7h do dia 2 de maio de 2026 e 12h do dia 3 de maio de 2026. Os pontos de venda serão credenciados pela empresa organizadora do evento, em conjunto com a patrocinadora.



A previsão é que o sorteio seja realizado no dia 20 de abril. Entre os dias 20 e 25, será aberta a etapa de agendamento para retirada dos kits. Os ambulantes receberão colete, isopor e crachá de identificação. A entrega ocorrerá entre 26 e 29 de abril de 2026, das 8h às 17h, na Avenida Rodrigues Alves, nº 139, no bairro da Saúde.



A organização informou que os ambulantes credenciados acessarão a Avenida Atlântica exclusivamente pelos pontos de entrada nas ruas Xavier da Silveira, Prado Júnior e Hilário de Gouveia. Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) abriu inscrições para ambulantes que pretendem trabalhar durante o show "Todo Mundo no Rio 2026". Serão 4 mil vagas, com autorizações concedidas por meio de sorteio online. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 19 de abril. A cantora Shakira será atração do megashow gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul.Segundo resolução publicada nesta sexta-feira (10), os profissionais serão autorizados a atuar na Avenida Atlântica no período entre 7h do dia 2 de maio de 2026 e 12h do dia 3 de maio de 2026. Os pontos de venda serão credenciados pela empresa organizadora do evento, em conjunto com a patrocinadora.A previsão é que o sorteio seja realizado no dia 20 de abril. Entre os dias 20 e 25, será aberta a etapa de agendamento para retirada dos kits. Os ambulantes receberão colete, isopor e crachá de identificação. A entrega ocorrerá entre 26 e 29 de abril de 2026, das 8h às 17h, na Avenida Rodrigues Alves, nº 139, no bairro da Saúde.A organização informou que os ambulantes credenciados acessarão a Avenida Atlântica exclusivamente pelos pontos de entrada nas ruas Xavier da Silveira, Prado Júnior e Hilário de Gouveia.

"Aempresa patrocinadora do evento será responsável pelo credenciamento, identificação uniformização e distribuição de todo material, produtos e condições necessárias para realização da operação no dia do show", informou a Seop.