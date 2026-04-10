Resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 2 de julhoReprodução/ Cefet
Cefet/RJ abre inscrições para 22 vagas de professor
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