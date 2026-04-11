As aulas dos cursos oferecidos na unidade Bonsucesso do Senac RJ começam no dia 25 - Senac RJ/Divulgação

As aulas dos cursos oferecidos na unidade Bonsucesso do Senac RJ começam no dia 25Senac RJ/Divulgação

Publicado 11/04/2026 05:00

A unidade Senac RJ de Bonsucesso está com turmas abertas para o primeiro semestre de 2026 nas áreas de tecnologia da informação, saúde, beleza e bem-estar, design e comunicação visual, moda, eventos e administração. A instituição oferece ainda 36 vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG), divididas entre algumas turmas. As aulas têm início previsto para o dia 25.



Em TI, o estudante pode optar por Inteligência Artificial - Muito além do prompt, Excel com IA e Excel Avançado com IA. Na área de design e comunicação visual, estão disponíveis os cursos de Design para Redes Sociais e Design Gráfico Digital. A Arte de Falar em Público é o curso que ensina o domínio da comunicação oral, fortalecendo a autoconfiança e a postura.



O novo curso Técnico em Administração oferece ao aluno acesso facilitado e dinâmico para as atividades digitais, por meio de uma plataforma inovadora, intuitiva e que conta com um vasto conteúdo: textos, pesquisas, vídeos, podcasts, jogos e quizes. O objetivo desse modelo flexível é criar um ambiente educacional mais inclusivo e acessível, gerando autonomia no processo de desenvolvimento das competências previstas no curso. Nesse campo há oportunidades também nas turmas de Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Logística e Controle de Contas a Pagar e Receber.



Para quem pretende ingressar no mercado de beleza e bem-estar, há vagas para as turmas de Alongamento de Cílios, Depilação, Técnico em Massoterapia, Auriculoterapia e Aromaterapia. Já em moda, há vagas para Consultoria de Imagem.



A área de saúde tem vagas para as turmas de Técnico em Enfermagem, Assistência de Enfermagem Oncológica, Cuidador de Idoso, Primeiros Socorros, Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho e Técnico em Podologia.