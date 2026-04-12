Interessados podem se inscrever no programa de trainee da Eneva até o dia 30 - Divulgação

Interessados podem se inscrever no programa de trainee da Eneva até o dia 30Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:56

A Eneva, operadora privada de gás natural, está com inscrições abertas até o dia 30 para o programa de Trainee 2026. A iniciativa busca atrair e desenvolver jovens talentos interessados em construir uma carreira no setor de energia.



O programa é voltado a profissionais que tenham concluído a graduação entre julho de 2023 e dezembro de 2025. Os selecionados atuarão em diferentes áreas da companhia (operações, negócios e engenharia) em diversas regiões do Brasil, sendo necessária disponibilidade para viagens.

As oportunidades estão distribuídas nos escritórios e ativos da companhia em várias regiões do país, com atuação prevista em estados como Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Roraima, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. A definição das localidades ocorrerá de acordo com a frente de atuação e a dinâmica das operações da Eneva.



Os trainees contarão com um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte, auxílio mobilidade, vale-refeição e alimentação, auxílio-creche/escola, auxílio para material escolar, seguro de vida, programa de qualidade de vida, bônus anual e bolsa-auxílio no valor de R$ 7,5 mil