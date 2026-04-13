Vagas abrangem perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas Marcelo Camargo / Agência Brasil
Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 154 oportunidades com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na Serra, a captação de vagas reuniu 59 posições em Teresópolis, como as de auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, churrasqueiro e supervisor de vendas. A remuneração varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 A R$ 3.242) e possui diferentes níveis de escolaridade.
Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).
Promovida pelo Instituto Rede Incluir, a ação reúne mais de 30 empresas de diferentes setores, como comércio, indústria, serviços, saúde e área administrativa.
Os interessados devem levar currículo e laudo que comprove a deficiência. A proposta é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, com processos seletivos no local e contato direto entre candidatos e empregadores.
Segundo a organização, o evento busca reduzir barreiras comuns, como deslocamento e etapas excludentes de seleção, além de ampliar a inclusão no mercado formal.
Grupo South, Firjan, Dom Atacadista, Fas Saúde, Viva Rio, Assim Saúde, Fusve, Grupo Tokke, RVig, Lytorânea, Araujo Abreu, STN Engenharia, entre outras.
Em Resende, há 18 oportunidades nos setores de Administração (2), Biologia (1), Comunicação (1) e Pedagogia (14).
Em Campos, são 25 vagas nas áreas de Administração (8), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (2), Educação Física (1), Engenharia Ambiental (1), Informática (1), Pedagogia (3) e Psicologia (1).
Em Macaé, são 34 vagas em Administração (20), Contabilidade (1), Gastronomia (4), Informática (1), Licenciatura (3), Marketing (2), Meio Ambiente (1), Pedagogia (1) e Turismo e Hotelaria (2).
Em Niterói, há 26 oportunidades em Administração (10), Biomedicina (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Direito (1), Enfermagem (1), Farmácia (1), Gastronomia (1), Marketing (1) e Pedagogia (7).
Em Nova Friburgo, são 17 vagas divididas entre os setores de Administração (9), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Educação Física (1), Marketing (1) e Pedagogia (3).
Em Nova Iguaçu, há 41 oportunidades entre as áreas de Administração (13), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (2), Educação Física (1), Informática (4), Pedagogia (5) e Psicologia (2).
Em Duque de Caxias, há 10 oportunidades em Administração (4), Enfermagem (1), Informática (1), Pedagogia (3) e Química (1).
Em Petrópolis, são 51 vagas em Administração (7), Comunicação (1), Direito (2), Marketing (1), Pedagogia (37), Produção Mecânica (1) e Recursos Humanos (2).
Em Três Rios, há cinco oportunidades em Administração (3), Enfermagem (1) e Marketing (1). Em Teresópolis, são 17 vagas em Administração (2), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (13).
Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, são 789 vagas.
No Rio de Janeiro, são 469 vagas para Aprendiz (183), Ensino Médio (238), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica/Eletrônica (6), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (11), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (1), Técnico em Segurança (7) e Técnico em Administração (17).
Em Barra Mansa, há 38 oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (9), Técnico em Informática (1), Técnico em Química (1), Técnico em Segurança (1) e Técnico em Administração (2). Em Resende, há sete vagas para Aprendiz (3) e Ensino Médio (4).
Em Campos, são 52 oportunidades para Aprendiz (14), Ensino Médio (23), Técnico em Agropecuária (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Saúde (12) e Técnico em Administração (1).
Em Macaé, são 66 vagas para Aprendiz (53), Ensino Médio (10), Técnico em Mecânica (2) e Técnico em Transportes (1).
Em Niterói, há 50 oportunidades para Aprendiz (26), Ensino Médio (22), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Administração (1).
Em Nova Friburgo, há 39 vagas para Aprendiz (7), Ensino Médio (29), Técnico em Educação (2) e Técnico em Saúde (1).
Em Nova Iguaçu, há 17 oportunidades para Aprendiz (16) e Técnico em Saúde (1). Em Duque de Caxias, são 20 vagas para Aprendiz (4), Ensino Médio (14) e Técnico em Saúde (2).
Em Petrópolis, há 22 oportunidades para Aprendiz (16) e Ensino Médio (6). Em Três Rios, há três vagas para Ensino Médio (1), Técnico em Design (1) e Técnico em Segurança (1). Em Teresópolis, há quatro oportunidades para Aprendiz (3) e Ensino Médio (1).
As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (42), ciências contábeis (15) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 9 vagas.
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 48 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os ensino médio (11) e ensino fundamental (2).
Na área de logística, 35 vagas para o centro de distribuição da empresa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
As vagas contemplam cargos como auxiliar logístico e auxiliar de operações, com salários que variam entre R$ 1.598,76 e R$ 1.900,02, além de benefícios como vale-refeição de até R$ 30 por dia, vale-transporte ou fretado, refeição no local e incentivos adicionais em algumas operações.
A distribuição geográfica inclui municípios estratégicos para o escoamento de mercadorias, como Itaboraí, Petrópolis, Belford Roxo, São João de Meriti e Queimados, além de bairros da capital, como Cordovil, Taquara e Barra da Tijuca. Essas regiões concentram centros de distribuição e operações logísticas que atendem tanto o consumo local quanto o fluxo interestadual.
O modelo de contratação é temporário, mas com possibilidade de efetivação. Escalas variadas, como 3x2 e 6x1, e turnos que incluem períodos noturnos e de madrugada ampliam a flexibilidade operacional das empresas.
Outro ponto de destaque é a abertura de vagas sem exigência de experiência prévia em parte das operações, sobretudo na Baixada Fluminense, Taquara, Itaboraí e Petrópolis.
As atividades envolvem tarefas típicas da cadeia logística, como carga e descarga, separação, conferência, etiquetagem e expedição de mercadorias, além da organização de estoques. Entre os requisitos, predominam escolaridade ensino fundamental ou médio, dependendo da função, disposição física e facilidade de acesso às unidades de trabalho.
Os interessados podem se inscrever pelo site: https://www.infojobs.com.br/emprego-mendes-talent-terceirizacao-recursos-humanos-eireli__511060.aspx.
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