Vagas abrangem perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Vagas abrangem perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 13/04/2026 16:53

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 6.384 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulga esta semana 823 oportunidades de emprego formal. Na Região Metropolitana, estão concentradas 74,2% das vagas: são 611 chances de trabalho, sendo 101 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades como ajudante de padeiro, armazenista, auxiliar de orientação pedagógica, auxiliar de escritório e auxiliar de logística, com salários que variam de um a dois (R$ 1.621 a R$ 3.242). Também há vagas com maiores faixas de remuneração, como as de encarregado de obras, com remuneração de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484), além de oportunidades para serralheiro, pedreiro, bombeiro hidráulico e motorista de caminhão pipa, com salários entre dois e três (R$ 3.242 a R$ 4.863).



Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 154 oportunidades com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na Serra, a captação de vagas reuniu 59 posições em Teresópolis, como as de auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, churrasqueiro e supervisor de vendas. A remuneração varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 A R$ 3.242) e possui diferentes níveis de escolaridade.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulga 2.542 vagas de emprego abertas. No total, 20 oportunidades são destinadas para pessoas com deficiência (PcDs).

Para o público em geral, destacam-se 15 vagas para a função de borracheiro, 13 postos para auxiliar de limpeza e 10 para auxiliar de abastecimento, entre outras opções de trabalho. Também há oportunidades para quem está em busca do primeiro emprego, como as 15 vagas para repositor com CNH, 10 para operador de perecíveis e outros 10 postos vagos para auxiliar de depósito.

Já para PCD, são 20 oportunidades para a função de atendente de restaurante. Os interessados em vagas de estágio podem concorrer a 8 postos para administração, 4 para pedagogia e 1 para psicologia, entre outras 41 vagas abertas para outros cursos superiores.

Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar o link https://tr.ee/L30k1tDGoz

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no Ciad); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).

Rede incluir

Um feirão de empregabilidade inclusiva vai oferecer 500 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na próxima quinta-feira (16), no Centro do Rio. O evento será realizado das 9h às 15h, na Estação Carioca do metrô.



Promovida pelo Instituto Rede Incluir, a ação reúne mais de 30 empresas de diferentes setores, como comércio, indústria, serviços, saúde e área administrativa.



Os interessados devem levar currículo e laudo que comprove a deficiência. A proposta é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, com processos seletivos no local e contato direto entre candidatos e empregadores.



Segundo a organização, o evento busca reduzir barreiras comuns, como deslocamento e etapas excludentes de seleção, além de ampliar a inclusão no mercado formal.

Mais de 30 empresas já confirmaram participação, oferecendo vagas em diversas áreas, como serviços, indústria, comércio, saúde e administrativo. Entre elas,



Grupo South, Firjan, Dom Atacadista, Fas Saúde, Viva Rio, Assim Saúde, Fusve, Grupo Tokke, RVig, Lytorânea, Araujo Abreu, STN Engenharia, entre outras.



CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.516 oportunidades de estágio, sendo 727 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site.

No Rio de Janeiro, são 484 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (175), Arquitetura e Urbanismo (24), Arquivologia (1), Comunicação (8), Construção Civil (12), Contabilidade (38), Design (23), Direito (69), Economia (2), Educação Física (1), Elétrica/Eletrônica (3), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (6), Estética (2), Financeiro (2), Fisioterapia (2), Gastronomia (7), Informática (15), Marketing (14), Nutrição (3), Odontologia (2), Pedagogia (48), Psicologia (4), Química (1), Segurança (10) e Turismo e Hotelaria (1).

Em Barra Mansa, são 12 oportunidades em Administração (6), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1), Odontologia (1), Produção Mecânica (1) e Recursos Humanos (1).



Em Resende, há 18 oportunidades nos setores de Administração (2), Biologia (1), Comunicação (1) e Pedagogia (14).



Em Campos, são 25 vagas nas áreas de Administração (8), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (2), Educação Física (1), Engenharia Ambiental (1), Informática (1), Pedagogia (3) e Psicologia (1).



Em Macaé, são 34 vagas em Administração (20), Contabilidade (1), Gastronomia (4), Informática (1), Licenciatura (3), Marketing (2), Meio Ambiente (1), Pedagogia (1) e Turismo e Hotelaria (2).



Em Niterói, há 26 oportunidades em Administração (10), Biomedicina (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Direito (1), Enfermagem (1), Farmácia (1), Gastronomia (1), Marketing (1) e Pedagogia (7).



Em Nova Friburgo, são 17 vagas divididas entre os setores de Administração (9), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Educação Física (1), Marketing (1) e Pedagogia (3).



Em Nova Iguaçu, há 41 oportunidades entre as áreas de Administração (13), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (2), Educação Física (1), Informática (4), Pedagogia (5) e Psicologia (2).



Em Duque de Caxias, há 10 oportunidades em Administração (4), Enfermagem (1), Informática (1), Pedagogia (3) e Química (1).



Em Petrópolis, são 51 vagas em Administração (7), Comunicação (1), Direito (2), Marketing (1), Pedagogia (37), Produção Mecânica (1) e Recursos Humanos (2).



Em Três Rios, há cinco oportunidades em Administração (3), Enfermagem (1) e Marketing (1). Em Teresópolis, são 17 vagas em Administração (2), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (13).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, são 789 vagas.



No Rio de Janeiro, são 469 vagas para Aprendiz (183), Ensino Médio (238), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica/Eletrônica (6), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (11), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (1), Técnico em Segurança (7) e Técnico em Administração (17).



Em Barra Mansa, há 38 oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (9), Técnico em Informática (1), Técnico em Química (1), Técnico em Segurança (1) e Técnico em Administração (2). Em Resende, há sete vagas para Aprendiz (3) e Ensino Médio (4).



Em Campos, são 52 oportunidades para Aprendiz (14), Ensino Médio (23), Técnico em Agropecuária (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Saúde (12) e Técnico em Administração (1).



Em Macaé, são 66 vagas para Aprendiz (53), Ensino Médio (10), Técnico em Mecânica (2) e Técnico em Transportes (1).



Em Niterói, há 50 oportunidades para Aprendiz (26), Ensino Médio (22), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Administração (1).



Em Nova Friburgo, há 39 vagas para Aprendiz (7), Ensino Médio (29), Técnico em Educação (2) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, há 17 oportunidades para Aprendiz (16) e Técnico em Saúde (1). Em Duque de Caxias, são 20 vagas para Aprendiz (4), Ensino Médio (14) e Técnico em Saúde (2).



Em Petrópolis, há 22 oportunidades para Aprendiz (16) e Ensino Médio (6). Em Três Rios, há três vagas para Ensino Médio (1), Técnico em Design (1) e Técnico em Segurança (1). Em Teresópolis, há quatro oportunidades para Aprendiz (3) e Ensino Médio (1).

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (42), ciências contábeis (15) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 9 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 48 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os ensino médio (11) e ensino fundamental (2). A Fundação Mudes oferece nesta semana 189 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (42), ciências contábeis (15) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 9 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 48 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os ensino médio (11) e ensino fundamental (2).

RD Saúde

A RD Saúde, das redes de farmácias Raia e Drogasil, está com 114 oportunidades abertas para contratação imediata no Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da empresa , no endereço. Basta digitar a cidade e o estado de interesse no campo de busca. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (11) 97209-9086.

Entre as vagas disponíveis nas farmácias, há 79 para o cargo de atendente, função que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. Os selecionados atuarão em unidades no Estado.



Na área de logística, 35 vagas para o centro de distribuição da empresa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Entre os benefícios está o programa de participação nos resultados, trilha de carreira, convênio com empresas parceiras, graduação em farmácia, vale transporte ou fretado, vale refeição e/ou alimentação, cesta de natal, benefício farmácia e vacinação, assistência odontológica, assistência médica e telemedicina, auxílio academia, licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias), kit bebê para mamães na RD Saúde, day off de aniversário (incluindo dos filhos), vale presente de aniversário, universidade com cursos para colaborador e família, vale presença e consultoria de planejamento e organização financeira.

Setor de logística

O setor de logística no estado do Rio concentra atualmente 700 vagas abertas para funções operacionais. A seleção dos candidatos é conduzida pela Mendes Talent, responsável pelo processo de recrutamento e triagem para as posições, e as oportunidades estão distribuídas em diferentes regiões, com forte concentração na Baixada Fluminense, que responde por mais de 500 postos.



As vagas contemplam cargos como auxiliar logístico e auxiliar de operações, com salários que variam entre R$ 1.598,76 e R$ 1.900,02, além de benefícios como vale-refeição de até R$ 30 por dia, vale-transporte ou fretado, refeição no local e incentivos adicionais em algumas operações.



A distribuição geográfica inclui municípios estratégicos para o escoamento de mercadorias, como Itaboraí, Petrópolis, Belford Roxo, São João de Meriti e Queimados, além de bairros da capital, como Cordovil, Taquara e Barra da Tijuca. Essas regiões concentram centros de distribuição e operações logísticas que atendem tanto o consumo local quanto o fluxo interestadual.



O modelo de contratação é temporário, mas com possibilidade de efetivação. Escalas variadas, como 3x2 e 6x1, e turnos que incluem períodos noturnos e de madrugada ampliam a flexibilidade operacional das empresas.



Outro ponto de destaque é a abertura de vagas sem exigência de experiência prévia em parte das operações, sobretudo na Baixada Fluminense, Taquara, Itaboraí e Petrópolis.





As atividades envolvem tarefas típicas da cadeia logística, como carga e descarga, separação, conferência, etiquetagem e expedição de mercadorias, além da organização de estoques. Entre os requisitos, predominam escolaridade ensino fundamental ou médio, dependendo da função, disposição física e facilidade de acesso às unidades de trabalho.



Os interessados podem se inscrever pelo site: "A medida amplia o acesso ao mercado de trabalho, especialmente para candidatos em busca do primeiro emprego ou de recolocação rápida", explica Renato Mendes, CEO da consultoria.As atividades envolvem tarefas típicas da cadeia logística, como carga e descarga, separação, conferência, etiquetagem e expedição de mercadorias, além da organização de estoques. Entre os requisitos, predominam escolaridade ensino fundamental ou médio, dependendo da função, disposição física e facilidade de acesso às unidades de trabalho.Os interessados podem se inscrever pelo site: https://www.infojobs.com.br/emprego-mendes-talent-terceirizacao-recursos-humanos-eireli__511060.aspx