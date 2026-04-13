Início das aulas está previsto para o dia 27 Divulgação
Faetec abrirá 200 vagas em cursos de qualificação profissional em Paraty
Inscrições começam na próxima quarta-feira (15) e serão feitas presencialmente
Rio inicia semana com mais de 6.300 vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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Empresa do setor de gás recebe inscrições para programa de trainee
Bolsa-auxílio oferecida é no valor de R$ 7.500
Fundação Lemann abre inscrições de bolsa de estudos para alunos negros e indígenas no exterior
Iniciativa oferece suporte financeiro para despesas, como transporte, alimentação, material acadêmico, equipamentos, mensalidades universitárias e outros gastos
Senac RJ amplia oferta e abre vagas na unidade Bonsucesso
Há disponibilidade de mais de 30 vagas do programa de gratuidade.
'Todo Mundo no Rio': Prefeitura abre inscrições para ambulantes trabalharem durante show de Shakira
Cantora Shakira será atração do megashow gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul
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