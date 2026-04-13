Início das aulas está previsto para o dia 27 - Divulgação

Início das aulas está previsto para o dia 27 Divulgação

Publicado 13/04/2026 10:49

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abrirá, na próxima quarta-feira (15), as inscrições para 200 vagas em cursos de qualificação profissional na nova unidade no município de Paraty, na Costa Verde fluminense.

Os cursos são voltados a jovens, trabalhadores e à comunidade em geral, com o objetivo de promover formação educacional e qualificação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e a inserção no mercado de trabalho.

Entre as opções disponíveis estão Francês Básico I, Espanhol Básico, Agente de Informações Turísticas e Assistente Administrativo.

A unidade fica localizada na Alameda Flamboyant, nº 68, no bairro Parque Ipê. As inscrições serão realizadas presencialmente no local. O início das aulas está previsto para o dia 27 do mesmo mês.

"A chegada da Faetec em Paraty é um passo importante para levar mais acesso à qualificação profissional na região. Estamos oferecendo mais oportunidades para a população e contribuindo para o desenvolvimento local por meio da educação", afirma o presidente da Fundação, Alexandre Valle.



