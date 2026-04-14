Aulas acontecerão no Polo Educacional Sesc, na Barra OlímpicaDivulgação
O curso tem duração de dois anos e busca oferecer uma formação técnica sólida, aliada ao desenvolvimento criativo. Serão abordados conteúdos como captação de som e imagem, linguagem audiovisual, roteiro, edição e processos de produção para diferentes formatos e plataformas. Todos os professores são profissionais de áudio e vídeo, conectados com o momento do setor e reconhecidos no mercado. O objetivo é levar para a sala de aula experiências práticas, repertório atualizado e uma visão ampla sobre as transformações da indústria, aproximando os alunos das demandas reais e das oportunidades do campo profissional.
O espaço destinado às atividades acadêmicas do curso dentro do Polo Educacional Sesc foi concebido para atender às demandas pedagógicas e técnicas das disciplinas da área. O ambiente é equipado com estúdio de edição e mixagem de áudio com computador de alto desempenho, mesa de som digital e microfones profissionais, câmeras profissionais no padrão XHD, laptops, fundo de chroma key, além de tratamento acústico adequado.
As inscrições estarão abertas até 1º de maio, por meio do site do Polo Educacional Sesc. Serão oferecidas até 50 vagas divididas em duas turmas: uma com início no segundo semestre de 2026 e outra no primeiro semestre de 2027. Os aprovados ganham bolsa de estudo integral com validade para 4 semestres consecutivos, cobrindo as despesas relativas à instrução e materiais didáticos.
As aulas serão presenciais, realizadas de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 18h40 às 21h40, permitindo que estudantes e profissionais conciliem a formação com outras atividades.
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