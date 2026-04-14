Aulas acontecerão no Polo Educacional Sesc, na Barra Olímpica - Divulgação

Aulas acontecerão no Polo Educacional Sesc, na Barra OlímpicaDivulgação

Publicado 14/04/2026 14:11

O Sesc amplia sua atuação na formação cultural e profissional com o lançamento do curso gratuito técnico em produção de áudio e vídeo em seu Polo Educacional, na Barra Olímpica. A nova formação tem como objetivo preparar profissionais para atuar nas diversas etapas da produção audiovisual, um setor em amplo crescimento e reconhecimento no país. Só em 2024, por exemplo, o audiovisual adicionou R$ 70 bilhões à economia brasileira e gerou cerca de 609 mil empregos, segundo relatório da Oxford Economics.



O curso tem duração de dois anos e busca oferecer uma formação técnica sólida, aliada ao desenvolvimento criativo. Serão abordados conteúdos como captação de som e imagem, linguagem audiovisual, roteiro, edição e processos de produção para diferentes formatos e plataformas. Todos os professores são profissionais de áudio e vídeo, conectados com o momento do setor e reconhecidos no mercado. O objetivo é levar para a sala de aula experiências práticas, repertório atualizado e uma visão ampla sobre as transformações da indústria, aproximando os alunos das demandas reais e das oportunidades do campo profissional.



O espaço destinado às atividades acadêmicas do curso dentro do Polo Educacional Sesc foi concebido para atender às demandas pedagógicas e técnicas das disciplinas da área. O ambiente é equipado com estúdio de edição e mixagem de áudio com computador de alto desempenho, mesa de som digital e microfones profissionais, câmeras profissionais no padrão XHD, laptops, fundo de chroma key, além de tratamento acústico adequado.