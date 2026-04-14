Aulas acontecerão no Polo Educacional Sesc, na Barra OlímpicaDivulgação

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O Sesc amplia sua atuação na formação cultural e profissional com o lançamento do curso gratuito técnico em produção de áudio e vídeo em seu Polo Educacional, na Barra Olímpica. A nova formação tem como objetivo preparar profissionais para atuar nas diversas etapas da produção audiovisual, um setor em amplo crescimento e reconhecimento no país. Só em 2024, por exemplo, o audiovisual adicionou R$ 70 bilhões à economia brasileira e gerou cerca de 609 mil empregos, segundo relatório da Oxford Economics.

O curso tem duração de dois anos e busca oferecer uma formação técnica sólida, aliada ao desenvolvimento criativo. Serão abordados conteúdos como captação de som e imagem, linguagem audiovisual, roteiro, edição e processos de produção para diferentes formatos e plataformas. Todos os professores são profissionais de áudio e vídeo, conectados com o momento do setor e reconhecidos no mercado. O objetivo é levar para a sala de aula experiências práticas, repertório atualizado e uma visão ampla sobre as transformações da indústria, aproximando os alunos das demandas reais e das oportunidades do campo profissional.

O espaço destinado às atividades acadêmicas do curso dentro do Polo Educacional Sesc foi concebido para atender às demandas pedagógicas e técnicas das disciplinas da área. O ambiente é equipado com estúdio de edição e mixagem de áudio com computador de alto desempenho, mesa de som digital e microfones profissionais, câmeras profissionais no padrão XHD, laptops, fundo de chroma key, além de tratamento acústico adequado.
Inscrições e aulas

As inscrições estarão abertas até 1º de maio, por meio do site do Polo Educacional Sesc. Serão oferecidas até 50 vagas divididas em duas turmas: uma com início no segundo semestre de 2026 e outra no primeiro semestre de 2027. Os aprovados ganham bolsa de estudo integral com validade para 4 semestres consecutivos, cobrindo as despesas relativas à instrução e materiais didáticos.

As aulas serão presenciais, realizadas de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 18h40 às 21h40, permitindo que estudantes e profissionais conciliem a formação com outras atividades.