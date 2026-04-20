Interessados em estágio devem enviar currículo até dia 24 de abril - Divulgação

Interessados em estágio devem enviar currículo até dia 24 de abrilDivulgação

Publicado 20/04/2026 10:31

Rio - A Zona Oeste Mais Saneamento está com inscrições abertas para seu programa de estágio, voltado a estudantes de graduação interessados em iniciar a carreira na área do saneamento básico. Com atuação na região de Deodoro, Zona Oeste do Rio, a iniciativa busca atrair jovens talentos que desejam aliar aprendizado prático a propósito social.

O estágio tem carga horária de 30 horas semanais, em regime 100% presencial, e contempla áreas como Engenharia, Comunicação, Operações e Comercial/Faturamento. Para participar, é necessário estar cursando ensino superior em áreas correlatas, com previsão de formatura a partir de dezembro de 2027.

De acordo com a concessionária, o programa foi estruturado para proporcionar uma jornada de desenvolvimento completa, combinando prática profissional com treinamentos e acompanhamento contínuo.

Os estagiários selecionados terão acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida, incluindo programas de apoio à saúde e incentivo ao bem-estar.

Os interessados devem enviar currículo para selecao@zonaoestemais.com.br, até o dia 24 de abril, informando no assunto “Estágio” e a área de interesse.

