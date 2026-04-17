A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego na capital fluminense. As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) e para mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão.
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
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