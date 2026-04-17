Os interessados podem se candidatar a uma das vagas oferecidas pela Iguá acessando o link do processo seletivo - Rafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Os interessados podem se candidatar a uma das vagas oferecidas pela Iguá acessando o link do processo seletivoRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Publicado 17/04/2026 14:12

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego na capital fluminense. As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) e para mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, no site vemserigua.gupy.io . Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar https://whatsapp.com/channel/0029VbCDRGRI1rcqIyT4Mt2R

Confira as vagas oferecidas:

- Analista de Negócio e Gestão Sênior;

- Auxiliar Administrativo – Almoxarifado (vaga afirmativa para PcD);

- Coordenador de Engenharia – Gestão de Obras;

- Encarregado de Almoxarifado;

- Engenheira de Capex - obras lineares (Vaga afirmativa para mulheres);

- Engenheiro de Segurança do Trabalho;

- Fiscal de Obras;

- Analista de Combate de Perdas;

- Analista de Planejamento Sênior;

- Auxiliar de Eletromecânica;

- Auxiliar Operação Água;

- Auxiliar Operação de Água (vaga afirmativa para PcD);

- Auxiliar Operação Esgoto (2 vagas);

- Encarregado de Redes de Água;

- Jovem Aprendiz;

- Programador de Operação;

- Supervisor Operacional.