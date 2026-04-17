Inscrição nos Exames de Qualificação do vestibular Uerj deve ser feita pela internet - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Inscrição nos Exames de Qualificação do vestibular Uerj deve ser feita pela internetReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/04/2026 18:02





A prova está prevista para o dia 7 de junho, e os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois exames de qualificação estarão aptos a participar do Exame Discursivo, fase final do vestibular.



As inscrições devem ser realizadas por meio do



Etapas do vestibular



O Vestibular Estadual da Uerj é composto por duas fases: A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu as inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de maio, exclusivamente pela internet. A prova é a primeira etapa do processo seletivo da universidade e consiste em uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.A prova está prevista para o dia 7 de junho, e os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois exames de qualificação estarão aptos a participar do Exame Discursivo, fase final do vestibular.As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Vestibular Uerj . Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado no boleto bancário.O Vestibular Estadual da Uerj é composto por duas fases:

- exames de qualificação: realizados em duas edições ao longo do ano, com provas objetivas;

- exame discursivo: destinado aos candidatos aprovados em pelo menos um dos exames anteriores, com redação e provas específicas conforme o curso escolhido.



Importância do exame



O Exame de Qualificação tem caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamental para o ingresso em uma das universidades públicas mais tradicionais do país. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no portal oficial do vestibular.

