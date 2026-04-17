Inscrição nos Exames de Qualificação do vestibular Uerj deve ser feita pela internetReginaldo Pimenta/Agência O Dia
A prova está prevista para o dia 7 de junho, e os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois exames de qualificação estarão aptos a participar do Exame Discursivo, fase final do vestibular.
As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Vestibular Uerj. Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado no boleto bancário.
Etapas do vestibular
O Vestibular Estadual da Uerj é composto por duas fases:
Importância do exame
O Exame de Qualificação tem caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamental para o ingresso em uma das universidades públicas mais tradicionais do país. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no portal oficial do vestibular.
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