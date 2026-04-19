Cerimônia de lançamento da terceira edição do programa Elas são TechDivulgação
Nesta edição, o programa foca em talentos para as áreas de Engenharia de Software (Backend e Frontend) e Data Science e Inteligência Artificial. As oportunidades são para atuação 100% remota, permitindo a participação de profissionais de todo o Brasil. Um diferencial da iniciativa é a não exigência de formação acadêmica específica, priorizando a experiência prática e a capacidade de resolver desafios complexos que a empresa brasileira de tecnologia oferece.
As participantes passarão por um processo seletivo que inclui desafios técnicos e entrevistas, que ocorrerão entre os meses de abril e maio com admissões previstas para início de junho. As candidatas interessadas devem ter experiência na área, vontade de desenvolver soluções inovadoras e desejo de integrar uma das empresas referência em tecnologia do Brasil.
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