Cerimônia de lançamento da terceira edição do programa Elas são Tech - Divulgação

Cerimônia de lançamento da terceira edição do programa Elas são TechDivulgação

Publicado 19/04/2026 05:00

O iFood abriu as inscrições para a terceira edição do programa Elas são Tech. Com 50 vagas abertas exclusivamente para profissionais mulheres, a iniciativa vai além de um processo seletivo tradicional e é desenhada como uma experiência completa de recrutamento para mulheres que desejam acelerar suas trajetórias em posições de nível Pleno a Especialista. O programa oferece capacitação, mentorias e desenvolvimento na área. As inscrições estarão abertas até 2 de maio.



Nesta edição, o programa foca em talentos para as áreas de Engenharia de Software (Backend e Frontend) e Data Science e Inteligência Artificial. As oportunidades são para atuação 100% remota, permitindo a participação de profissionais de todo o Brasil. Um diferencial da iniciativa é a não exigência de formação acadêmica específica, priorizando a experiência prática e a capacidade de resolver desafios complexos que a empresa brasileira de tecnologia oferece.



As participantes passarão por um processo seletivo que inclui desafios técnicos e entrevistas, que ocorrerão entre os meses de abril e maio com admissões previstas para início de junho. As candidatas interessadas devem ter experiência na área, vontade de desenvolver soluções inovadoras e desejo de integrar uma das empresas referência em tecnologia do Brasil.