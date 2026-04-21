Nona edição do Prêmio Academia Assaí distribuirá mais de R$ 1 milhão em prêmios - Assaí/Divulgação

Nona edição do Prêmio Academia Assaí distribuirá mais de R$ 1 milhão em prêmiosAssaí/Divulgação

Publicado 21/04/2026 05:00

O Instituto Assaí abre as inscrições gratuitas para a 9ª edição do Prêmio Academia Assaí, iniciativa voltada ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores(as) do setor de alimentação em todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de maio, pelo site oficial da premiação . Ao longo das oito edições anteriores, o programa já beneficiou cerca de 9.500 empreendedores e distribuiu mais de R$ 6,5 milhões em premiações, além de oferecer capacitação voltada à gestão de negócios.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em estados onde o Assaí possui lojas e atuar no setor de alimentação, além de ter negócios com faturamento de até R$ 360 mil por ano. A inscrição é realizada on-line e inclui acesso ao curso de Educação Financeira para Empreendedores, da plataforma Academia Assaí.

Neste ano, o programa terá como tema central Finanças. Ao todo, serão destinados mais de R$ 1 milhão em premiações, como dinheiro no cartão pré-pago, crédito no aplicativo Meu Assaí, smartphones, consultoria individual e muito mais, contemplando milhares de empreendedores(as) ao longo das etapas da iniciativa.

“As capacitações são uma parte essencial do Prêmio Academia Assaí. Ao trazer a temática finanças como tema central desta edição, buscamos apoiar os empreendedores para que seus negócios possam ser lucrativos e crescer de forma saudável”, afirma Fabio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.



Etapas do Prêmio

O processo de seleção será estruturado em quatro etapas, que combinam capacitação e incentivos financeiros ao longo da jornada dos participantes, podendo chegar a R$ 30 mil individualmente.

Na primeira fase, todos os inscritos terão acesso a uma semana de curso online em finanças, com conteúdos voltados à gestão e organização financeira dos negócios.

Na segunda etapa, 2.250 empreendedores serão selecionados para um curso complementar avançado e receberão R$ 400 em crédito no aplicativo Meu Assaí, incentivo voltado ao apoio na compra de produtos e abastecimento do negócio.

Na etapa seguinte, 20 participantes serão reconhecidos como vencedores regionais e participarão de uma semana de imersão presencial com atividades de capacitação e troca de experiências. Cada empreendedor receberá mais R$ 4 mil em dinheiro, R$ 600 em crédito no aplicativo Meu Assaí, um smartphone e três horas de consultoria individual em gestão, além de participar de um evento especial realizado em loja.

Na fase final, quatro empreendedores serão reconhecidos como vencedores nacionais, após votação online e também com participação de uma banca presencial de jurados. Cada um receberá mais R$ 15 mil em premiação, além de concorrerem a R$ 10 mil como destaque nacional e acesso a uma consultoria individual voltada ao desenvolvimento do negócio.

A edição de 2026 mantém o modelo de seleção com distribuição regional dos participantes, buscando contemplar empreendedores de diferentes regiões do país. Os 2.250 premiados são definidos a partir de uma divisão proporcional entre as regiões brasileiras, considerando indicadores como níveis de informalidade no setor de alimentação, densidade populacional e presença de lojas do Assaí em cada território.

A distribuição regional dos premiados(as) prevê 900 participantes no Sudeste, 750 no Nordeste, 300 no Norte, 200 no Centro-Oeste e 100 no Sul.