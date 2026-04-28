Incrições podem ser feitas na secretaria do próprio campus ou por meio do whatsapp (21) 96556-2375 - Divulgação / Subprefeitura da Zona Norte

Incrições podem ser feitas na secretaria do próprio campus ou por meio do whatsapp (21) 96556-2375Divulgação / Subprefeitura da Zona Norte

Publicado 28/04/2026 13:54 | Atualizado 28/04/2026 14:03

A Subprefeitura da Zona Norte do Rio de Janeiro e a Estácio Madureira estão com inscrições abertas para dois cursos que visam qualificar e aumentar as vendas de ambulantes. Todos os encontros serão presenciais e gratuitos.

No dia 8 de maio, a partir das 19h, será realizado o curso de marketing. Já no dia 15 de maio, também às 19h, será realizado o curso de microempreendedor individual. Os encontros acontecerão no auditório da instituição de ensino superior, localizado na Estrada do Portela, nº 222, no Madureira Shopping.

As incrições podem ser feitas na secretaria do próprio campus ou por meio do whatsapp (21) 96556-2375.

A iniciativa da subprefeitura da Zona Norte do Rio de Janeiro visa aumentar as vendas dos ambulantes cadastrados no Programa Ambulante em Harmonia, além de regularizar licenças, organizar o espaço e promover sua qualificação.



"Nosso trabalho de aproximação, diálogo e escuta desses trabalhadores resultou não só na regularização das licenças e organização do espaço, mas nessa parceria inédita. Além de trabalhar com mais dignidade, esses profissionais estão tendo a chance de receber conteúdos profissionais gratuitos e de qualidade. A maioria não teve uma educação formal e agora tem a oportunidade de ser certificada por uma universidade", explicou o subprefeito da Zona Norte, Douglas Araújo.



"Essa iniciativa visa fortalecer ainda mais o nosso papel social junto aos 'camelôs' da Zona Norte do Rio de Janeiro, de Madureira e seus arredores. A parceria entre a nossa instituição de ensino superior e a Subprefeitura da Zona Norte pretende qualificar essas pessoas para que elas toquem seus próprios negócios de uma forma mais profissional e organizada", comenta Paulo Victor, gestor da Estácio Madureira.



Programa Ambulante em Harmonia



O programa já contempla 11 localidades. Na Zona Norte, além de Madureira, os bairros de Bonsucesso, Méier e Vila Isabel já receberam o projeto. Ao todo, a Prefeitura do Rio já concedeu cerca de 900 novas autorizações e entregou aproximadamente 1.300 barracas aos comerciantes ambulantes. Além das licenças, também foram fornecidas barracas padronizadas para todos os comerciantes.



"A Subprefeitura da Zona Norte iniciou o cadastro dos ambulantes em maio do ano passado, realizando também um trabalho de aproximação, diálogo e escuta das demandas desses trabalhadores, durante reuniões realizadas no Mercadão de Madureira. Essa ação foi essencial não só para promover a regularização das licenças, mas também para organizar o espaço. Assim, decidimos ampliar o trecho de ambulantes para a calçada oposta ao Mercadão, oferecendo licença, barraca e oportunidade para que possam trabalhar com mais dignidade", afirma Douglas Araújo.



Mais informações e inscrições podem ser feitas na secretaria do campus ou pelo WhatsApp: (21) 96556-2375.

