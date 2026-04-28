Incrições podem ser feitas na secretaria do próprio campus ou por meio do whatsapp (21) 96556-2375Divulgação / Subprefeitura da Zona Norte
"Nosso trabalho de aproximação, diálogo e escuta desses trabalhadores resultou não só na regularização das licenças e organização do espaço, mas nessa parceria inédita. Além de trabalhar com mais dignidade, esses profissionais estão tendo a chance de receber conteúdos profissionais gratuitos e de qualidade. A maioria não teve uma educação formal e agora tem a oportunidade de ser certificada por uma universidade", explicou o subprefeito da Zona Norte, Douglas Araújo.
"Essa iniciativa visa fortalecer ainda mais o nosso papel social junto aos 'camelôs' da Zona Norte do Rio de Janeiro, de Madureira e seus arredores. A parceria entre a nossa instituição de ensino superior e a Subprefeitura da Zona Norte pretende qualificar essas pessoas para que elas toquem seus próprios negócios de uma forma mais profissional e organizada", comenta Paulo Victor, gestor da Estácio Madureira.
Programa Ambulante em Harmonia
O programa já contempla 11 localidades. Na Zona Norte, além de Madureira, os bairros de Bonsucesso, Méier e Vila Isabel já receberam o projeto. Ao todo, a Prefeitura do Rio já concedeu cerca de 900 novas autorizações e entregou aproximadamente 1.300 barracas aos comerciantes ambulantes. Além das licenças, também foram fornecidas barracas padronizadas para todos os comerciantes.
"A Subprefeitura da Zona Norte iniciou o cadastro dos ambulantes em maio do ano passado, realizando também um trabalho de aproximação, diálogo e escuta das demandas desses trabalhadores, durante reuniões realizadas no Mercadão de Madureira. Essa ação foi essencial não só para promover a regularização das licenças, mas também para organizar o espaço. Assim, decidimos ampliar o trecho de ambulantes para a calçada oposta ao Mercadão, oferecendo licença, barraca e oportunidade para que possam trabalhar com mais dignidade", afirma Douglas Araújo.
Mais informações e inscrições podem ser feitas na secretaria do campus ou pelo WhatsApp: (21) 96556-2375.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.