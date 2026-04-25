Sede da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte - Rodrigo Méxas / Fiocruz

Sede da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona NorteRodrigo Méxas / Fiocruz

Publicado 25/04/2026 07:59 | Atualizado 25/04/2026 08:00

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio), está com inscrições abertas para 166 vagas na modalidade de estágio, sendo 10 oportunidades de nível médio, 153 para graduação e 3 para pós-graduação, distribuídas entre unidades na cidade do Rio, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Eusébio (CE), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE) e Salvador (BA).

O programa contempla vagas para estudantes de graduação, ensino médio e pós-graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de maio, exclusivamente pelo link

O programa destina-se, exclusivamente, para estudantes regularmente matriculados (as) em instituições de ensino superior (cursos de graduação e pósgraduação) ou de ensino médio/técnico e apresenta caráter de atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso.

A jornada de atividades poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia). A relação dos cursos está no edital e o valor da bolsa-auxílio será:

Nível Médio/Técnico 4h/dia: R$ 651,31.

Nível Médio/Técnico 6h/dia: R$ 930,44.

Nível Superior Graduação 4h/dia: R$ 1.055,89.

Nível Superior Graduação 6h/dia: R$ 1.508,42.

Nível Superior Pós-Graduação 4h/dia: R$ 1.561,97.

Nível Superior Pós-Graduação 6h/dia: R$ 2.231,39.

Auxílio transporte: R$ 13,40 por dia.

Etapas de seleção

O candidato deverá preencher o formulário disponível no portal do CIEE , anexando toda a documentação comprobatória exigida. Os (as) estudantes classificados (as) na primeira etapa deste processo seletivo terão seus currículos e documentos analisados pelas unidades da Fiocruz.

Para cada perfil de oportunidade descrita no Anexo I, serão convocados, até os dez melhores candidatos classificados por perfil de vaga. Na terceira etapa, os (as) candidatos (as) selecionados (as) e aprovados (as) na segunda etapa serão convocados (as) pelas unidades da Fiocruz, por e-mail e /ou telefone para entrevistas e/ou provas e/ou dinâmica de grupo ou outro formato de seleção definido pela unidade.

Vagas afirmativas

Metade das vagas ofertadas são direcionadas para ações afirmativas, sendo 10% para pessoas com deficiência, 30% para pessoas negras, 5% para indígenas e 5% para pessoas trans.