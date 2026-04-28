Ao final de todos os cursos, os jovens receberão certificado de conclusão; o material didático é grátis - Divulgação / JUVRio

Ao final de todos os cursos, os jovens receberão certificado de conclusão; o material didático é grátisDivulgação / JUVRio

Publicado 28/04/2026 13:37

Estão abertas, até o dia 30 de abril, as inscrições para 3.500 vagas nos cursos gratuitos oferecidos pelos Espaços da Juventude, iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio). As oportunidades são voltadas a jovens de 15 a 29 anos moradores do município do Rio, com aulas previstas para acontecer ao longo do mês de maio.

Entre os cursos oferecidos estão: Montagem e manutenção de computadores, desenvolvimento web, informática para negócios, prática de violão com IA, operação de drone, design gráfico, indústria avançada, impressão 3D, oratória e apresentação em público, fotografia, mídias sociais e indústria do som.



As inscrições devem ser feitas pelo site www.pref.rio/servicos/cursos. As aulas acontecem nas sete unidades dos Espaços da Juventude, localizadas no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande. Todos os cursos oferecem material didático gratuito.



Os Espaços da Juventude são polos de formação voltados para as novas tecnologias e profissões do futuro. Localizados em áreas estratégicas da cidade, os Espaços atendem a população jovem com o objetivo de oferecer qualificação em áreas aquecidas para a geração de renda.



Novos cursos

Neste mês, cinco novos cursos serão oferecidos. No de montagem e manutenção de computadores, os alunos terão a oportunidade de aprender a identificar os componentes de um computador e suas funções, realizar manutenção preventiva e corretiva, instalar sistemas operacionais, drivers e programas essenciais, solucionar problemas comuns e realizar o atendimento técnico e gerando renda nessa área da tecnologia.



Em desenvolvimento web, os jovens vão conhecer as ferramentas e conceitos usados no ramo da criação e construção de sites para Internet e se tornar novos desenvolvedores web e mobile através de ferramentas online gratuitas.



No curso de prática de violão com IA, os alunos terão contato com os fundamentos do instrumento, como suas partes, notas musicais e nomes das cordas, além de conceitos iniciais de teoria musical, incluindo escala tonal, tons, semitons e formação de acordes. A proposta também estimula a autonomia dos participantes para tocar músicas de forma acompanhada e participativa. O aprendizado será apoiado na plataforma Moises, um aplicativo e ambiente online de Inteligência Artificial voltado a músicos e produtores, conhecido por separar faixas musicais e remover vocais. A ferramenta permite trabalhar cada elemento da música de forma isolada, além de ajustar tom e velocidade e gerar instrumentos adicionais.



Em desenvolvimento da oratória e apresentação em público, os participantes aprenderão a estruturar discursos, controlar o nervosismo em público, utilizar linguagem verbal e não verbal de forma eficaz e se posicionar com confiança diante de diferentes públicos. A formação combina teoria e prática, por meio de dinâmicas, simulações e exercícios, preparando os alunos para apresentações acadêmicas, entrevistas e situações profissionais, com foco na comunicação clara, segura e persuasiva.



O curso de fotografia irá apresentar os fundamentos básicos da fotografia, desenvolver o olhar criativo e a percepção visual, ensinar técnicas de composição, enquadramento e iluminação e estimular a expressão pessoal por meio da produção de imagens.



Ao final de todos os cursos do Espaço da Juventude, os jovens receberão um certificado de conclusão.



Unidades e Cursos – Maio de 2026



- Cidade de Deus



Endereço: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)

Informática para negócios — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h



Design gráfico e criatividade para o mundo digital — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h



- Madureira

Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano)

Oratória e apresentação em público — Segunda — 08h às 12h / 14h às 18h

Informática para Negócios — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Impressão 3D — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h



- Vargem Pequena



Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 11127 – Praça César Maia, Vargem Pequena



Design gráfico e criatividade para o mundo digital — Terça e Quinta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h às 17h / 19h às 21h

Manutenção e montagem de computadores — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h às 17h / 19h às 21h

- Campo Grande



Endereço: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste, Campo Grande



Informática para negócios — Segunda — 08h às 12h / 14h às 18h

Mídias sociais — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Indústria do som (DJ) — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h



- Vigário Geral



Endereço: Estrada do Vigário Geral s/nº – Praça Elba (referência: igreja em frente ao contêiner)



Prática de violão com IA — Segunda — 14h às 18h



Indústria avançada — Terça e Quinta — 08h às 10h / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h



Operador de drone — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h



- Estácio de Sá



Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)



Operador de Drone — Segunda — 13h às 17h

Informática para negócios — Terça e Quinta — 09h às 11h / 14h às 16h / 19h às 21h



Desenvolvimento web — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 14h às 16h / 19h às 21h

- Jacarezinho



Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Jacarezinho



Fotografia — Segunda — 08h às 12h



Operador de drone — Terça e Quinta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h30 às 17h30 / 19h às 21h

Informática para negócios — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h30 às 17h30 / 19h às 21h