Estão abertas, até o dia 30 de abril, as inscrições para 3.500 vagas nos cursos gratuitos oferecidos pelos Espaços da Juventude, iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio). As oportunidades são voltadas a jovens de 15 a 29 anos moradores do município do Rio, com aulas previstas para acontecer ao longo do mês de maio.
Entre os cursos oferecidos estão: Montagem e manutenção de computadores, desenvolvimento web, informática para negócios, prática de violão com IA, operação de drone, design gráfico, indústria avançada, impressão 3D, oratória e apresentação em público, fotografia, mídias sociais e indústria do som.
As inscrições devem ser feitas pelo site www.pref.rio/servicos/cursos. As aulas acontecem nas sete unidades dos Espaços da Juventude, localizadas no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande. Todos os cursos oferecem material didático gratuito.
Os Espaços da Juventude são polos de formação voltados para as novas tecnologias e profissões do futuro. Localizados em áreas estratégicas da cidade, os Espaços atendem a população jovem com o objetivo de oferecer qualificação em áreas aquecidas para a geração de renda.
Novos cursos
Neste mês, cinco novos cursos serão oferecidos. No de montagem e manutenção de computadores, os alunos terão a oportunidade de aprender a identificar os componentes de um computador e suas funções, realizar manutenção preventiva e corretiva, instalar sistemas operacionais, drivers e programas essenciais, solucionar problemas comuns e realizar o atendimento técnico e gerando renda nessa área da tecnologia.
Em desenvolvimento web, os jovens vão conhecer as ferramentas e conceitos usados no ramo da criação e construção de sites para Internet e se tornar novos desenvolvedores web e mobile através de ferramentas online gratuitas.
No curso de prática de violão com IA, os alunos terão contato com os fundamentos do instrumento, como suas partes, notas musicais e nomes das cordas, além de conceitos iniciais de teoria musical, incluindo escala tonal, tons, semitons e formação de acordes. A proposta também estimula a autonomia dos participantes para tocar músicas de forma acompanhada e participativa. O aprendizado será apoiado na plataforma Moises, um aplicativo e ambiente online de Inteligência Artificial voltado a músicos e produtores, conhecido por separar faixas musicais e remover vocais. A ferramenta permite trabalhar cada elemento da música de forma isolada, além de ajustar tom e velocidade e gerar instrumentos adicionais.
Em desenvolvimento da oratória e apresentação em público, os participantes aprenderão a estruturar discursos, controlar o nervosismo em público, utilizar linguagem verbal e não verbal de forma eficaz e se posicionar com confiança diante de diferentes públicos. A formação combina teoria e prática, por meio de dinâmicas, simulações e exercícios, preparando os alunos para apresentações acadêmicas, entrevistas e situações profissionais, com foco na comunicação clara, segura e persuasiva.
O curso de fotografia irá apresentar os fundamentos básicos da fotografia, desenvolver o olhar criativo e a percepção visual, ensinar técnicas de composição, enquadramento e iluminação e estimular a expressão pessoal por meio da produção de imagens.
Ao final de todos os cursos do Espaço da Juventude, os jovens receberão um certificado de conclusão.
Unidades e Cursos – Maio de 2026
- Cidade de Deus
Endereço: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)
Informática para negócios — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
Design gráfico e criatividade para o mundo digital — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
- Madureira
Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano)
Oratória e apresentação em público — Segunda — 08h às 12h / 14h às 18h
Informática para Negócios — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
Impressão 3D — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
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