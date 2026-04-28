Ao final de todos os cursos, os jovens receberão certificado de conclusão; o material didático é grátisDivulgação / JUVRio

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Estão abertas, até o dia 30 de abril, as inscrições para 3.500 vagas nos cursos gratuitos oferecidos pelos Espaços da Juventude, iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio). As oportunidades são voltadas a jovens de 15 a 29 anos moradores do município do Rio, com aulas previstas para acontecer ao longo do mês de maio.
Entre os cursos oferecidos estão: Montagem e manutenção de computadores, desenvolvimento web, informática para negócios, prática de violão com IA, operação de drone, design gráfico, indústria avançada, impressão 3D, oratória e apresentação em público, fotografia, mídias sociais e indústria do som.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.pref.rio/servicos/cursos. As aulas acontecem nas sete unidades dos Espaços da Juventude, localizadas no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande. Todos os cursos oferecem material didático gratuito.

Os Espaços da Juventude são polos de formação voltados para as novas tecnologias e profissões do futuro. Localizados em áreas estratégicas da cidade, os Espaços atendem a população jovem com o objetivo de oferecer qualificação em áreas aquecidas para a geração de renda.

Novos cursos 
Neste mês, cinco novos cursos serão oferecidos. No de montagem e manutenção de computadores, os alunos terão a oportunidade de aprender a identificar os componentes de um computador e suas funções, realizar manutenção preventiva e corretiva, instalar sistemas operacionais, drivers e programas essenciais, solucionar problemas comuns e realizar o atendimento técnico e gerando renda nessa área da tecnologia.

Em desenvolvimento web, os jovens vão conhecer as ferramentas e conceitos usados no ramo da criação e construção de sites para Internet e se tornar novos desenvolvedores web e mobile através de ferramentas online gratuitas.

No curso de prática de violão com IA, os alunos terão contato com os fundamentos do instrumento, como suas partes, notas musicais e nomes das cordas, além de conceitos iniciais de teoria musical, incluindo escala tonal, tons, semitons e formação de acordes. A proposta também estimula a autonomia dos participantes para tocar músicas de forma acompanhada e participativa. O aprendizado será apoiado na plataforma Moises, um aplicativo e ambiente online de Inteligência Artificial voltado a músicos e produtores, conhecido por separar faixas musicais e remover vocais. A ferramenta permite trabalhar cada elemento da música de forma isolada, além de ajustar tom e velocidade e gerar instrumentos adicionais.

Em desenvolvimento da oratória e apresentação em público, os participantes aprenderão a estruturar discursos, controlar o nervosismo em público, utilizar linguagem verbal e não verbal de forma eficaz e se posicionar com confiança diante de diferentes públicos. A formação combina teoria e prática, por meio de dinâmicas, simulações e exercícios, preparando os alunos para apresentações acadêmicas, entrevistas e situações profissionais, com foco na comunicação clara, segura e persuasiva.

O curso de fotografia irá apresentar os fundamentos básicos da fotografia, desenvolver o olhar criativo e a percepção visual, ensinar técnicas de composição, enquadramento e iluminação e estimular a expressão pessoal por meio da produção de imagens.

Ao final de todos os cursos do Espaço da Juventude, os jovens receberão um certificado de conclusão.

Unidades e Cursos – Maio de 2026

- Cidade de Deus
Endereço: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)
Informática para negócios — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Design gráfico e criatividade para o mundo digital — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

- Madureira
Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano)
Oratória e apresentação em público — Segunda — 08h às 12h / 14h às 18h
Informática para Negócios — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
Impressão 3D — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

- Vargem Pequena
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 11127 – Praça César Maia, Vargem Pequena
Design gráfico e criatividade para o mundo digital — Terça e Quinta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h às 17h / 19h às 21h
Manutenção e montagem de computadores — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h às 17h / 19h às 21h
- Campo Grande
Endereço: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste, Campo Grande
Informática para negócios — Segunda — 08h às 12h / 14h às 18h
Mídias sociais — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
Indústria do som (DJ) — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
- Vigário Geral
Endereço: Estrada do Vigário Geral s/nº – Praça Elba (referência: igreja em frente ao contêiner)
Prática de violão com IA — Segunda — 14h às 18h
Indústria avançada — Terça e Quinta — 08h às 10h / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
Operador de drone — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h
- Estácio de Sá
Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)
Operador de Drone — Segunda — 13h às 17h
Informática para negócios — Terça e Quinta — 09h às 11h / 14h às 16h / 19h às 21h
Desenvolvimento web — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 14h às 16h / 19h às 21h
- Jacarezinho
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Jacarezinho
Fotografia — Segunda — 08h às 12h
Operador de drone — Terça e Quinta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h30 às 17h30 / 19h às 21h
Informática para negócios — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h30 às 17h30 / 19h às 21h